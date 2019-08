CHIEVO VERONA – LECCO 0-0

Altro test importante, in vista del debutto in Coppa Italia, per i ragazzi di Gaburro

VIGASIO – Dopo il 3-0 rifilato al Villa d’Almè Valbrembana (Serie D) la Calcio Lecco è tornata nuovamente in campo a Vigasio per un test di livello contro il Chievo Verona di Michele Marcolini.

La gara si è chiusa sullo 0-0 ma le emozioni, e soprattutto diverse indicazioni importanti per mister Gaburro, non sono mancate. I blucelesti si sono schierati con il consolidato 4-3-3, composto da Bacci tra i pali, Alborghetti, Malgrati, Carboni e Procopio in difesa, Segato, Scaccabarozzi e Moleri in mediana, D’Anna, Giudici e Capogna a formare il tridente d’attacco.

La partita

Nella prima frazione di gioco l’occasione più nitida capita al Chievo, con una traversa colpita direttamente da calcio di punizione da Esposito. In precedenza Stepinski si era divorato il vantaggio, tutto solo davanti a Bacci, mentre Capogna aveva avuto una buona chance con la sua conclusione però troppo centrale per impensierire Semper.

Nella ripresa i lariani sfiorano l’1-0 con un tiro di Scaccabarozzi sul secondo palo, che si spegne a lato di un nulla. Il Chievo cerca invece il vantaggio con Garritano ma Carboni è provvidenziale nel chiudere e nel salvare in angolo.

Nuovo test giovedì, domenica il debutto in Coppa Italia

Il Lecco tornerà nuovamente in campo giovedì al “Rigamonti-Ceppi”, per un’altra amichevole, questa volta contro il Ponte San Pietro. La gara precederà il debutto ufficiale stagionale che avverrà domenica, sempre in casa, contro la Giana Erminio (battuta 1-0 quest’oggi dall’Albinoleffe nella prima giornata di Coppa Italia Serie C).