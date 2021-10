Skiroll: due giorni di gare a Trento, c’è spazio anche per i lecchesi

Due giorni di gare a Trento valide per il titolo italiano Assoluto di sprint e per la Coppa Italia

Il valsassinese Aksel Artusi si confronta tra i “grandi”.

TRENTO- Destrezza e anche un pizzico di fortuna, meno di 200m per lo sprint in tecnica libera con gli skiroll ai piedi non sono per tutti, basta un semplice contatto per finire a terra con tutte le conseguenze del caso, ed è quello che è capitato alla valsassinese Paola Beri del Nordik Ski che durante le qualifiche, vola per terra e cade sulle ginocchia precedentemente segnate da altre cadute.

“Un male bestia, avevo un ginocchio gonfissimo e ho temuto di aver compromesso anche la gara della giornata successiva, ma fortunatamente anche se dolorante, il giorno dopo quando entro in gara, spengo il cervello e sono riuscita a spingere a tutta”.

A Provarci è così rimasto l’altro valsassinese, Aksel Artusi che difende i colori dello Sporting Club Livigno, prima le qualifiche con i migliori 16 tempi a proseguire nel cammino verso la finale per il titolo.

A due a due col miglior tempo di qualifica a sfidarsi col 16°, il 2° tempo col 15° e così via, il vincitore della sfida a due proseguiva con i quarti e successivamente con le semifinali, al termine del cammino i vincitori delle due semifinali si sono affrontati per il titolo di campione italiano, vinto da Emanuele Becchis dello Sc Alpi Marittime che in finale ha la meglio su Riccardo Munari dello Ski College Veneto, per il valsassinese il 6° tempo di qualifica con 15”08 solamente a 18 centesimi dal miglior tempo a dimostrazione di come sia combattuta questa specialità dove basta una piccola sbavatura per compromettere il risultato finale; vince la prima eliminatoria diretta ma successivamente sul suo cammino incontra Michele Valerio dell’Us Carisolo che gli arriva davanti e prosegue il cammino fino alla finalina dove si aggiudica il terzo posto, per Aksel il 6° posto finale.

Nella gara riservata alle Giovani/Seniores/Master femminile, già detto della caduta di Paola Beri, in gara c’erano le due compagni di colori del Nordik Ski, Angelica Selva e Aurora Ruzza che concludono all’11° e 12° posto.

Gare giovanili con i successi di Maria Invernizzi e Marco Combi.

In gara anche le categorie giovanili con i Pulcini (2010/2014) dove al maschile Marco Combi dello Sc Primaluna si aggiudica la gara con 20”37 col fratello Mattia 5° in 26”17. Nella categoria Children femminile ((2006/2009) a vincere per il Nordik Ski è Maria Invernizzi in 17”68, le compagne di club, Aurora Invernizzi al 6° posto con 19”6, Giulia Ticozzi al 9° in 20”33 e Alessia Ruzza all’11° in 23”5.

Seconda giornata di gare, strepitosa Paola Beri che vince l’Assoluta.

Pur col ginocchio gonfio e dolorante ma come dice lei stessa, “In gara spengo il cervello”, dopo 4,5km dalla partenza in mass start e in tecnica classica, sul percorso Candriai-Vason con 640m di dislivello e dopo 24’30”1 è lei, Paola Beri a mettere tutte in fila, si devono arrendere tutte le altre avversarie in primis Chiara Becchis dello Sc Alpi Marittime che arriva dopo 21”6 e con Laura Mortagna delle Fiamme Oro a completare il podio dopo 27”9 dalla vincitrice.

Gli altri risultati dei lecchesi suddivisi per categoria

2km di gara per i Cuccioli (2010/2011), partenza per tutti in simultanea (Mass Start) e tecnica classica, dopo 11’15”5 Marco Combi porta al successo lo Sc Primaluna, solo 1km per la categoria Pulcini (2013/2012) e Mattia Combi decreta un altro successo per lo Sc Primaluna arrivato dopo 6’15″9.

Per i Ragazzi femminile i km diventano 3,5 e al 3° posto festeggia il Nordik Ski grazie a Aurora Invernizzi che sale in 20’03”3 con Alessia Ruzza al 6° posto in 22’57”3.

Per gli Allievi al femminile, i km diventano 4,5 e sfiora il successo Maria Invernizzi che con 25’29”7 si deve arrendere per soli 3”9, al 18° posto sempre del Nordik Ski conclude in 32’51”2 Giulia Ticozzi.

Le altre categorie hanno gareggiato assieme nella Giovani/Seniores/Master con 4,5km al femminile e 8,5km al maschile, al femminile oltre al successo di Paola Beri, da registrare il 9° posto Assoluto di Aurora Invernizzi in 26’04”5, il 14° (3^ Juniores) di Angelica Selva in 26’36”0, il 34° (16^ Aspiranti) di Aurora Ruzza in 32’39”1 e il 39° dell’allenatrice Carla Ticozzi in 38’58”2.

Al maschile 8° Assoluto (1° Aspiranti) Aksel Artusi con 36’24”6, al 57° posto (7° Juniores) Francesco Martino Vassena del Nordik Ski con 43’31”8.