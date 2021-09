Skiroll. In Coppa Italia ottime prove tra i “grandi” per Aksel Artusi e Laura Colombo

10° trofeo “Penne nere”, Ana Sovere al 60° di fondazione

Coppa Italia Cascina Bianca, Trofeo 3 comuni

SOVERE – Due giorni di gare con le gare di Coppa Italia per lo skiroll, prima giornata a Sovere che organizza la manifestazione festeggiando i suoi 60 anni di attività. Tutte le categorie in gara e tecnica libera, si va dagli 1,7km dei più piccoli (Under 10), per finire con i 7,7km della Giovani/Seniores maschile.

Tre successi e un secondo posto per i lecchesi nelle categorie giovanili.

Buone prestazioni per gli atleti dello Sc Primaluna e Nordik Ski che riescono a vincere le categorie Cuccioli maschili con Lorenzo Guido (Sc Primaluna), Ragazzi femminile con Aurora Invernizzi (Nordik Ski) e Allievi femminile con Maria Invernizzi (Nordik Ski), sul secondo gradino del podio tra i Ragazzi Marco Colombo (Sc Primaluna).

Ottime prove tra i “grandi” per Aksel Artusi e Laura Colombo

Alla vigilia dei campionati mondiali in programma questo fine settimana in Val di Fiemme a cui prenderà parte, Aksel Artusi in gara tra gli Assoluti, prende solamente 34” di distacco dal vincitore Matteo Tanel del Robinson Ski Team, non ci si deve far ingannare dal suo 20° posto ottenuto al cospetto degli atleti Seniores e con 14 atleti dei corpi militari davanti. Per il giovane valsassinese in gara con i colori dello Sporting club Livigno, il primo posto nella categoria Giovani.

Bene anche Laura Colombo atleta di Primaluna che gareggia per i colori del Cs Esercito, 5° posto a 23”4 dalla vincitrice Caterina Ganz con ben 8 atlete arruolate nei gruppi militari tra le prime 10.

Gli altri risultati degli atleti lecchesi presenti

Baby maschile: 4° Mattia Combi (Sc Primaluna), 5° Matteo Ticozzelli (Nordik Ski).

Cuccioli maschile: 4° Marco Combi (Sc Primaluna)

Ragazzi femminile: 4^ Cristina Artusi (Sc Primaluna), 6^ Emma Ticozzelli (Nordik Ski).

Ragazzi maschile: 5° Axsel Oscar Gianola (Nordik Ski).

Allievi femminile: 5^ Elena Bortot (Sc Primaluna), 8^ Maria Jasmin Gianola (Nordik Ski).

Giovani/Seniores femminili: 16^ Paola Beri (Nordik Ski), 25^ Camilla Crippa (Sc Primaluna).

Giovani/Seniores maschili: 44° Federico Bergamini (Sc Primaluna), 59° Luca Colombo (Sc Primaluna), 61° Mirco Brenna (Sc Primaluna), 73° Francesco Ticozzelli (Nordik Ski), 73° Natale Arrigoni (Sc Comunità Montana), 63° Fiorenzo magni (Sc Comunità Montana).

A Rogno le gare a inseguimento della seconda giornata

Con lo Sc Clusone in cabina di regia, domenica si sono disputate la gare a inseguimento, partenze con i distacchi accusati nella giornata precedente e tecnica classica. Ancora protagonisti i giovani lecchesi che iniziando dai Ragazzi femminile, vedono Aurora Invernizzi (Nordik Ski) al 1° posto, Cristina Artusi (Sc Primaluna) al 3° e Emma Ticozzelli (Nordik Ski) al 4°. Due i podi anche tra i Ragazzi con Marco Combi (Sc Primaluna) al 2° posto e Axel Oscar Gianola (Nordik Ski) al 3°.

Altra vittoria lecchese tra gli Allievi femminile con Maria Invernizzi (Nordik Ski), seguita al 7° posto dalla compagna di club Jasmin Maria Gianola e all’8° da Elena Bortot (Sc Primaluna). Tra i Giovani/Seniores femminili, non parte Laura Colombo per un attacco febbrile e la migliore con l’11° posto è Paola Beri (Nordik Ski), seguita al 20° da Camilla Crippa (Sc Primaluna). Al maschile Federico Bergamini (Sc Primaluna) conclude al 43° posto, Luca Colombo (Sc Primaluna) al 53°, Francesco Ticozzelli (Nordik Ski) al 62°, Fiorenzo Magni e Natale Arrigoni entrambe dello Sc Comunità Montana concludono al 66° e 67° posto.