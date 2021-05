Sky del Canto. Successo di Ahmed El Mazoury, terza Martina Bilora

Al femminile vittoria di Adeline Musabyeyezu

Ancora sul podio la stellina olginatese del Gefo K Team

CARVICO – Un’edizione speciale per la Sky del Canto andata in scena oggi, 16 maggio, con un percorso rinnovato per rispettare le misure anti pandemia e perfettamente gestito dalla Carvico Skyrunning. 17 i km per un dislivello positivo di 1.100 metri con partenza e arrivo nel parco Serraglio di Carvico. Il meteo ha fatto il bravo concedendo una tregua primaverile per questa avvincente prova di campionato nazionale Csen outdoor per società e i runner non si sono fatti scappare la discreta giornata con 389 atleti classificati.

Dal primo all’ultimo metro i vincitori non sono mai stati messi in discussione. La regina è stata la rwandese Musabyeyezu Adeline, mentre al maschile ha trionfato l’atleta di Brivio Ahmed El Mazuory. Nella gara femminile le posizioni sono sempre state le stesse, mentre nella gara maschile sono stati blindati solo i primi due posti, mentre per il bronzo c’è stata una bagarre importante. Il primo ad arrivare sotto l’arco di trionfo è stato El Mazuory col tempo di 1h30’12”, argento per Jacopo Brasi team Recastello Radici Group in 1h32’12” e bronzo per il bravo skyrunner Marco Zanga in 1h34’06” Autocogliati team. Quarto in 1h35’01” Benedetto Roda Carvico skyrunning e quinto un altro Autocogliati team Sergio Bonaldi in 1h36’00”.

Nella sky del Canto rosa Musabyeyezu Adeline regala al suo team Autocogliati la prima vittoria stagionale delle corse in montagna con il tempo di 1h49’39” gestendo il vantaggio con tranquillità senza avvertire il fiato sul collo della medaglia d’argento finita sul collo di Vivien Bonzi in 1h50’30”, bronzo per Martina Bilora del Gefo K Team di Olginate in 1h57’09”. Quarta Samantha Galassi 1h59’10” team la Recastello Radici Group, quinta Francesca Gianola in 2h07’10” del Gefo K Team.

La sky del Canto era valida come prova unica di campionato nazionale di Csen outdoor di mountain run sul primo gradino del podio è salita la società Autocogliati con la somma dei tempi di 3h10’00”, seconda la società Recastello Radici group tempo 3h13’50”, terza Osa Valmadrera 3h19’35”.

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE