VALMADRERA – Sotto un tempo capriccioso Luca Del Pero (Falchi Lecco) domina e vince l’edizione 2022 della Dario e Willy giunta alla sua 16^ edizione, presentandosi al traguardo del pratone di Parè di Valmadrera in 2h17’59”. Alle sue spalle, chiude in seconda posizione Martir Lorenzo Rota (Hoka Karpos) col tempo di 2h19’19”; al terzo posto Andrea Rota (Osa Valmadrera) col tempo di 2h20’02”.

Al femminile vince Martina Cumerlato (La Sportiva) capace di stoppare la lancette del cronometro sul tempo di 2h57’38”. Al secondo posto Elisa Pallini (Pegarun) col tempo di 3h11’04”, chiude il podio al terzo posto Daniela Rota (La Sportiva) col tempo di 3h13’52”.

Una Dario e Willy come sempre combattuta che ha visto i runner macinare i 25 chilometri di gara per 2020 m di dislivello positivo lungo un tracciato ormai ben conosciuto che mette sempre a dura prova gli atleti.

Alla regia della sky race l’Osa Valmadrera con gli atleti partiti alle 9 dal Pratone di Parè (partenza e arrivo della gara) per intraprendere la salita verso il rifugio Sev passando per la località Sombrosera, da qui lungo il sentiero numero 5 hanno raggiunto in ordine: la Colletta dei Corni, Terz’Alpe, La Colma, Monte Prasanto e quindi il Rifugio SEC da dove hanno proseguito per guadagnare la vetta del Monte Rai e iniziare la discesa verso S.Tomaso. Ultimo strappo di in salita per arrivare al Sasso di Preguda e lanciarsi in picchiata verso il traguardo di Parè.

Una giornata di sport e di festa come sempre organizzata in modo impeccabile dall’Osa di Valmadrera per una sky race ormai diventata un appuntamento fisso per moltissimi runner.