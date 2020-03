Skyrace, corsa in montagna e non solo… gare 2020 e annullamenti per coronavirus

LECCO – Manca poco all’inizio della stagione delle gare di corsa in montagna. Gli atleti intensificano gli allenamenti in vista degli appuntamenti di un calendario che, anno dopo anno, diventa sempre più ricco. Nella provincia di Lecco e dintorni le gare di corsa in montagna e skyrace (ma non solo) si sono moltiplicate e anche il 2020 si preannuncia un anno intenso per i “corridori del cielo”. Si parte da Galbiate con la Galbiate-San Genesio Run in programma il 15 marzo…

Di seguito l’elenco delle gare in programma in provincia di Lecco e dintorni. Per eventuali variazioni, modifiche o aggiunte scrivere a redazione@lecconotizie.com

Buona corsa a tutti!

MARZO

Domenica 15

Galbiate San Genesio (23km, 716D+) – GARA ANNULLATA PER CORONAVIRUS

www.galbiatesangenesio.com

Domenica 22

Spring Run Lecco – Maggianico: Spring Run Family (6,7km) e Spring Run Lecco 3×5 (gara non competitiva per squadre da 3 frazionisti, 5km a testa per le vie dei rioni di Maggianico su terreno misto) – VIENE SPOSTATA AD ALTRA DATA (probabilmente fra fine settembre e ottobre 2020)

www.springrunlecco.org

Corsa del Viandante – Abbadia Lariana (10 Km non competitiva) – RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI

corsadelviandante.altervista.org

Domenica 29

Sky del Canto – Carvico (22km – 1285 D+) – RINVIATA AL 2021

www.skydelcanto2.it

APRILE

Domenica 5

GTT – Ghost Town Trail – Olginate (15km 1250 D+)

Ghost Town Trail

Sabato 25

Trofeo Adelfio Spreafico – Lecco

www.asfalchi.it

MAGGIO

Venerdì 1

Trofeo Dario & Willy – Valmadrera (23km, 2000D+)

www.trofeodarioewilly.com

Domenica 10

Monte Barro Running – Trofeo Luigi Galbiati – Galbiate (15,8 Km 850 D+)

Monte Barro Running

Sabato 23

3 Coi de Cius – Lecco (15km, 950D+)

www.3coidecius.it

Domenica 24

Esino Skyrace (25km, 2000D+), Esino Sprint (18km, 800D+)

www.esinoskyrace.it

Monza-Montevecchia Eco Trail (33,5km, 700D+)

www.momot.it

Sabato 30

Grignone Vertical Extreme – Pasturo (7,5km, 1800D+)

www.grignonevertical.it

GIUGNO

Sabato 6

Resegup – Lecco (24km, 1800D+)

www.resegup.it

Sabato 13

Grignetta Vertical – Piani Resinelli (3,5km, 906D+)

www.grignettavertical.it

Sabato 21

Solino in 20′ – Premana (2,1km, 600D+)

Facebook Solino in 20′ – solinoinventi.blogspot.com

Facebook Trail dei Corni – Valbrona (26km, 1900D+)

www.traildeicorni.it

Sabato 27

Domenica 28

LUGLIO

Domenica 5

Moggio-Piani di Artavaggio (5km 760D+)

ibocia.wixsite.com

Domenica 12

Check Up del San Martino – Lecco (2,2km, 450D+)

www.facebook.com/alpinimedale

Sabato 18 – domenica 19

Barro Sky The Nite – Galbiate (nuova formula)

5 diverse gare nel week-end

ZenVertik, ZenSky, ZenDogTrail, ZenFun, ZenDouble

www.barroskythenite.it

Domenica 19

Pasturo – Alpe Coa (3,7km, 666D+)

www.teampasturo.it

Domenica 26

Giir di Mont – Premana (32km, 2400D+)

www.giirdimont.it

AGOSTO

Domenica 2

Rampegada Pagnona – Alpe Campo (10km, 850D+)

Corsa e mtb

www.polisportivapagnona.it

Domenica 30

Bongiotrip – Ballabio (3,8km, 390D+)

Sottosezione Cai Ballabio

SETTEMBRE

Domenica 6 (data da confermare)

Magnodeno VK (3km, 1000D+)

www.asfalchi.it

Sabato 12

Scigamatt – Lecco (Circuito Mud Run, 6km/13km)

www.scigamatt.com

Sabato 19

Corsa a coppie dell’Innominato – Vercurago (10km)

www.corsacoppieinnominato.it

Domenica 20

Zacup – Pasturo (27km, 2650D+) Skyrunner World Series

www.zacup.it

Sabato 26

Trail delle Grigne Sud (41km, 3600D+/ 21km, 1750D+)

www.trailgrignesud.it

Data da definirsi

Runvinata – Lecco (13.5km, 1140D+) – Un sabato da difinirsi

www.runvinata.it

OTTOBRE

Sabato 10

Corri al Tesoro – Carenno (15km)

www.kronoman.net

