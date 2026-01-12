Skyrunning. Ben quattro Falchi tra i lecchesi inseriti nella lista di interesse nazionale

Danilo Brambilla, Luca Lafranconi, Laura Basile e Aurora Bosia: “Grande soddisfazione per tutta la squadra”

Ecco gli altri lecchesi che puntano al mondiale: Lorenzo Beltrami; Luca Compagnoni; Luca Del Pero e Francesca Rusconi. Nella squadra giovanile Martina Pozzi

LECCO – La Federazione Italiana Skyrunning ha diramato in questi giorni l’elenco degli atleti di interesse nazionale della squadra Senior e Giovanile per la stagione 2026. La lista comprende anche un buon numero di lecchesi, entrati a far parte del “giro azzurro” grazie ai risultati positivi della scorsa stagione. Ben quattro, poi, sono atleti dei Falchi di Lecco, società che non ha caso ha vinto la classifica di società Fisky 2025.

I quattro Falchi in odore di maglia azzurra sono gli stessi che hanno fatto la parte del leone nella Crazy Skyrunning Italy Cup 2025: Laura Basile e Aurora Bosia (rispettivamente 1^ e 3^ al termine della Coppa Italia 2025) e Danilo Brambilla e Luca Lafranconi (rispettivamente 1° e 2° al termine della Coppa Italia 2025).

Questi, però, non sono gli unici lecchesi che si giocheranno (in base ai risultati della prossima stagione) un posto nella squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Mondiali a La Gomera – Isole Canrie (Spagna) dal 18 al 20 settembre 2026: fanno parte della prestigiosa lista anche Lorenzo Beltrami (Recastello Radici Group); Luca Compagnoni (Lab4You); Luca Del Pero (Run Fast) e Francesca Rusconi (Lab4You). C’è poi una lecchese anche nella lista d’interesse della squadra giovanile, si tratta di Martina Pozzi (Gs Mario Corti 1959) che avrà la possibilità di provare a centrare la partecipazione ai Campionati Mondiali Giovanili a Macarsca (Croazia) dall’8 al 10 Maggio 2026.

Per decidere coloro che parteciperanno all’appuntamento più importante della stagione il Consiglio Federale Fisky terrà conto dei risultati ottenuti nei Campionati Italiani e in altre gare specifiche; della partecipazione alle attività programmate dal Direttore Sportivo (raduni, allenamenti e test); dei risultati nelle gare dei calendari Fisky 2026 e della carriera sportiva nell’ambito Fisky.

Particolarmente soddisfatto il presidente dei Falchi Lecco Filippo Ugolini perché, mai nella storia del gruppo, si era raggiunto un numero così elevato di atleti di interesse nazionale in una singola stagione: “Ci tenevo e un po’ me lo aspettavo visti i risultati dei quattro atleti che hanno chiuso sul podio la Coppa Italia 2025 – ha detto -. Hanno fatto tutti una stagione meravigliosa e adesso potranno partecipare al programma di allenamenti e raduni per poi provare a disputare il mondiale. Credo non sia mai successo che i Falchi avessero quattro atleti di interesse nazionale contemporaneamente, al massimo siamo arrivati a tre con Brambilla, Beltrami e Del Pero quando anche gli ultimi due facevano parte dei Falchi. E’ una bella soddisfazione anche perché nessuno dei nostri quattro atleti è professionista, ma si guadagna da vivere facendo tutt’altro nella vita e corre per pura passione. Una bella soddisfazione anche per Danilo Brambilla che, dopo aver già partecipato a Europei e Mondiali, per l’ottavo anno di fila si trova nella lista dei migliori”.

“Sono molto contenta ed è stata una chiamata del tutto inaspettata – ha detto Laura Basile -. Durante la scorsa stagione mi sono concentrata sul circuito Crazy Skyrunning Italy Cup di Fisky e credo che la vittoria finale sia stata la chiave di questa convocazione. È una grande soddisfazione e ora non resta che dare il massimo per questo nuovo, importante obiettivo”.

“Essere inserito tra gli atleti di interesse nazionale Fisky è per me motivo di grande orgoglio, ma lo vedo soprattutto come un punto di partenza – ha detto Luca Lafranconi -. La scorsa stagione, tra Vertical e Skyrace, è stata impegnativa e lunga, questo riconoscimento ripaga ogni singolo metro di dislivello affrontato in allenamento. Sapere che la Federazione seguirà i miei risultati mi darà sicuramente una carica in più per la nuova stagione: il mio obiettivo è continuare a lavorare sodo per spostare il mio limite sempre più”.

“Dopo diversi anni all’interno del gruppo della nazionale italiana Fisky, sono molto felice di vedere quest’anno entrare 3 miei compagni dei Falchi, segnale che qualcosa di buono è stato fatto – ha detto Danilo Brambilla -. Per quanto mi riguarda non nego che uno dei miei obiettivi per questa stagione è correre al mondiale la distanza ultra. Il livello degli atleti si sta alzando sempre più, ma dopo aver corso due mondiali e due europei con la nazionale italiana cercherò di continuare a sognare e far girare le gambe”.

“Quando ho ricevuto la chiamata dal tecnico Fisky non ci potevo credere, mi ha riempito di felicità ed energia, sono davvero felice di poter avere questa opportunità e sapere di poter condividere questa esperienza con i miei compagni di squadra renderà quest’avventura ancora più unica – ha detto Aurora Bosia -. La mia crescita sportiva non sarebbe stata possibile se non avessi fatto parte del team Falchi, e quindi questo piccolo traguardo è sicuramente merito di tutte le persone che in quest’anno mi sono state vicine e hanno condiviso con me allenamenti e obiettivi!”

A tutti i lecchesi impegnati nella prossima stagione Fisky un grosso in bocca al lupo!