Slalom Fis Junior. Al Monte Pora Andrea Bertoldini conquista il 2° posto

Doppio appuntamento con lo Slalom Fis Junior

L’atleta dello Sci Club Lecco a una manciata di centesimi dal successo

MONTE PORA – Brilla il secondo posto di Andrea Bertoldini nel doppio appuntamento con lo Slalom Fis Junior al Monte Pora, comprensorio della Presolana. Bertoldini dopo il flop nella gara di ieri, non portata a termine, oggi è stato artefice di una prestazione eccellente, che gli è valso il 2° posto assoluto.

Un ottimo risultato per l’atleta dello SC Lecco che ha chiuso la sua performance con il tempo di 1’33”02, a 37 centesimi dal primo, Valerio Pedroncelli. A chiudere il podio è stato Stefano Benetton. Discrete le prestazioni dei compagni di squadra in gara: Pietro Gorla 28° e Francesco Peccati 29°. Giornata no per Kevin Benedetti.

Nella gara di ieri, domenica, il migliore dei lecchesi è stato Francesco Peccati che ha chiuso al 25° posto con il tempo di 1’38”99, poco più dietro Kevin Benedetti al traguardo in 28^ posizione. Usciti nella prima manche Pietro Gorla e Andrea Bertoldini. Gara vinta da Gabriel Masneri col tempo di 1’28”68.

Nella prima delle due gare femminili in programma, la migliore delle lecchesi è stata Greta Canepari che ha chiuso in 27^ posizione col tempo di 1’47”01. Squalificate nella prima manche Diana Camozzini e Vittoria Fusoni. Nella seconda gara, che si è disputata oggi, lunedì, buona prova di Vittoria Fusoni che ha chiuso in 12^ posizione col tempo di 1’38”97, più dietro Greta Canepari che ha chiuso in 23^ posizione. Altra giornata no per Diana Camozzini. Entrambe le gare sono state vinte da Carolina Pozzi, la prima facendo registrare il tempo di 1’29”73 e la seconda con il tempo di 1’32”68.