Slalom FIS Junior: brillano i giovani dello Sci Club Lecco a Monte Pora

Pierfrancesco Dei Cas, portavoce dello staff tecnico: “Abbiamo gareggiato in condizioni difficili, ma i ragazzi sono stati eccellenti”

MONTE PORA – Un fine settimana di grandi soddisfazioni per il team Giovani dello Sci Club Lecco, impegnato nelle gare FIS Junior Regionali di Slalom a Monte Pora, valide anche per le qualificazioni ai Campionati Italiani Aspiranti. Tra neve e pioggia, gli atleti lecchesi si sono distinti con ottime prestazioni, conquistando complessivamente cinque podi assoluti e quattro nella categoria Aspiranti.

“Abbiamo affrontato la competizione in condizioni difficili, tra neve e persino pioggia, ma tutti i ragazzi si sono comportati in modo eccellente. Al di là di podi e piazzamenti, ciò che per noi conta davvero sono i punteggi FIS, poiché rappresentano un indicatore concreto dell’andamento della stagione. Dopo questi due giorni di gare, non possiamo che sottolineare le straordinarie prestazioni di tutti, compresi coloro che, pur rimanendo più indietro in classifica, hanno dimostrato grande impegno e determinazione”, ha dichiarato Pierfrancesco Dei Cas, portavoce dello staff tecnico.

I risultati delle gare

Sabato, nella gara maschile, Luca Bianchi ha trionfato fermando il cronometro a 1’27’’32, mentre Matteo Vaglio ha sfiorato il podio, classificandosi 4°. A seguire, Marco Balen 19°, Tommaso Vistali 24°, Luca Baragiola 45°, Martino Galli 46° e Ivan Bertoldini 50°. Giacomo Galli è uscito nella seconda manche, mentre nella prima sono usciti Leo Lampugnani, Alessandro Pizzi, Nico Picech, Simone Tondale e Ruggero Traniello.

Nella gara femminile, a imporsi è stata Linda Amidei con il tempo di 1’29’’50. Ottime prove anche per Giulia Bonaso, 6^ assoluta e 2^ nella classifica Aspiranti, e per Vittoria Giacomelli, che ha chiuso al 9° posto. Giorgia Sala è uscita nella prima manche.

Domenica, nella seconda prova maschile, Luca Bianchi ha conquistato il 2° posto con il tempo di 1’32’’32. Buona prestazione anche per Ruggero Traniello 11°, Giacomo Galli 13°, Matteo Vaglio 15° e Simone Tondale 16°. Tommaso Vistali ha chiuso 24° assoluto e 2° nella classifica Aspiranti, seguito da Nico Picech 30°, Ivan Bertoldini 59° e Luca Baragiola 60°. Martino Galli, Leo Lampugnani e Marco Balen non hanno concluso la gara.

Nella competizione femminile, grande soddisfazione per lo Sci Club Lecco con una doppietta: Giorgia Sala ha vinto la gara davanti a Linda Amidei 2^. Giulia Bonaso ha confermato la sua costanza con un 6° posto assoluto e un 2° nella classifica Aspiranti, mentre Vittoria Giacomelli ha chiuso 9^, conquistando il 3° posto tra le Aspiranti.

Un weekend che conferma la crescita del team lecchese, pronto ad affrontare le prossime sfide con rinnovata determinazione.