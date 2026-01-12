Snow Run Resinelli: il 17 gennaio prenderà il via la Nortec Skysnow Running Cup 2026

Ai Resinelli la prima tappa del circuito dedicato alla corsa invernale con i ramponcini

Iscrizioni aperte online sul portale ENDU fino a giovedì sera; sarà possibile iscriversi anche sabato mattina entro le ore 13

PIANI RESINELLI – Con Snow Run Resinelli, in programma sabato 17 gennaio, prenderà ufficialmente il via la Nortec Skysnow Running Cup 2026, il circuito dedicato alla corsa invernale con i ramponcini. L’evento si svilupperà sui sentieri del Parco Valentino e ai piedi della Grignetta, grazie all’organizzazione di Team Pasturo, Falchi di Lecco e Gsa Cometa.

La giornata si aprirà alle 10.30 al Piazzale delle Miniere con una visita guidata all’interno della miniera Anna, proposta facoltativa ma di grande fascino, al prezzo convenzionato di 5 euro. L’iniziativa è rivolta sia agli atleti sia agli accompagnatori e consentirà di effettuare una ricognizione del tratto sotterraneo del percorso, la sezione più tecnica della gara, oltre a conoscere la storia e le curiosità delle antiche miniere dei Resinelli.

La partenza della gara è fissata alle ore 14 dalla Piazza della Chiesa. La formula resta quella collaudata: trasferimento controllato fino all’ingresso del Parco Valentino, dove scatterà ufficialmente la competizione sul percorso ideato da Daniel Antonioli. Il tracciato, sviluppato ad anello, accompagnerà gli atleti lungo il sentiero che sale verso la balconata panoramica del Belvedere, da cui si apre una suggestiva vista sul lago di Lecco. Il percorso proseguirà quindi sui sentieri immersi nelle faggete, che condurranno fino alla cima del Monte Coltignone. Da qui inizierà una discesa veloce e tecnica verso il prato della Nave, prima di affrontare una risalita lungo i sentieri che porteranno al primo passaggio in piazza della Chiesa.

In questo punto sarà obbligatorio indossare casco e pila frontale per affrontare uno dei tratti più caratteristici della gara: circa un chilometro all’interno dei cunicoli sali-scendi della miniera Anna. Tornati in superficie, gli atleti affronteranno l’ultimo tratto di salita che condurrà al traguardo. Il percorso misura complessivamente 14 chilometri, con circa 650 metri di dislivello positivo.

Il materiale obbligatorio comprende casco, pila frontale, ramponcini, k-way, abbigliamento e calzature idonee al clima invernale. Grande attenzione anche al pacco gara, garantito ai primi 300 iscritti, includerà una maglia termica a maniche lunge Ande, pensata per affrontare al meglio le condizioni invernali. All’arrivo, ad attendere i concorrenti ci sarà vin brulé caldo e polenta taragna, per recuperare energie e riscaldarsi dopo la fatica della gara.

Le iscrizioni resteranno aperte online sul portale ENDU fino a giovedì sera; sarà comunque possibile iscriversi anche sabato mattina entro le ore 13.