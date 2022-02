Snowrun Resinelli: tutto pronto per la gara di sabato

Terza tappa del circuito Nortec Winter Trail Running Cup 2022

Sarà ancora possibile iscriversi sul posto la mattina della gara dalle 11 del mattino fino alle 13

PIANI RESINELLI – Tutto pronto ai Piani Resinelli per la terza tappa del circuito Nortec Winter Trail Running Cup 2022 in programma sabato pomeriggio. Le previsioni meteo per la giornata sono ottime, anche se la neve caduta settimana scorsa si sta rapidamente sciogliendo. Il circuito panoramico che si articola in 14 km ai piedi della Grigna è pronto ad accogliere i runner che saranno presenti al via. Tra le favorite Elisa Desco, Martina Bilora, Elisa Compagnoni, mentre tra gli uomini spiccano i nomi di Marco De Gasperi, Luca Del Pero, Daniel Antonioli, Lorenzo Beltrami e Mattia Gianola.

Programma

Dalle 11 alle 13.30 ritiro pettorali e pacchi gara in piazza della Chiesa

Ore 13.45 briefing tecnico

Ore 14 partenza

Ore 15 arrivo previsto primo concorrente

A seguire, polenta taragna e vin brûlé solo per gli iscritti alla gara, causa restrizioni Covid

Ore 17 premiazioni

I concorrenti dovranno esibire il green pass ordinario al ritiro del pettorale. Nonostante le alte temperature abbiano sciolto quasi completamente la neve, potrebbero esserci ancora alcuni brevi tratti ghiacciati sul percorso. L’organizzazione consiglia i micro ramponi.