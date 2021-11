Spartan Race. Andrea Rusconi sfiora il podio alla Sprint di San Felice Circeo

Quarto posto a soli 17 secondi dal podio

Tra due settimane la trasferta per il mondiale di Dubai

SAN FELICE CIRCEO – La preparazione di Andrea Rusconi verso i mondiali di “Spartan race” di Dubai si è conclusa lo scorso fine settimana quando il galbiatese ha partecipato all’ultima tappa della Italian National Series; l’atleta dei team “White donkey” ha gareggiato sabato 20 novembre nella gara Beast e domenica 21 nella Sprint.

Sabato si è corso su un percorso di 21 chilometri, con una trentina di ostacoli e un dislivello positivo di 700 metri. Rusconi è partito bene ma, verso a metà gara, ha sofferto un piccolo infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di concludere al meglio delle sue possibilità, finendo 14° nel suo Age Group (30/34) col tempo di 2:48:14, a circa dieci minuti dalla “top ten”.

Nonostante il problema alla caviglia, Rusconi ha scelto di gareggiare anche nella Sprint della domenica: 6 km, 20 ostacoli e un dislivello di circa 150 metri. Il galbiatese ha terminato la gara al quarto posto in 41:17, a soli 17 secondi dall’ultimo gradino del podio.

“Sono soddisfatto delle mie prestazioni. Peccato per il quarto posto di domenica, ma il secondo e il terzo classificato non avevano corso una Beast il giorno prima. In ogni caso la mia condizione è quasi ottimale, tra un paio di settimane a Dubai ci sarà l’evento più importante della stagione e mi sento pronto” ha dichiarato Rusconi.