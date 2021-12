Spartan Race. Bravo Andrea Rusconi al campionato mondiale di Dubai

19° posto al mondo in categoria “Age group 30/34”

“Ringrazio mia moglie e tutti quelli che mi hanno sostenuto”

LECCO – Il galbiatese Andrea Rusconi ha gareggiato ieri agli “Spartan world championship 2021” di Dubai, una massacrante gara a ostacoli nel deserto, corsa nelle ore peggiori della giornata.

La partenza, fissata alla ore 10.30, settava già in alto l’asticella di un percorso molto impegnativo, fatto di 21 km, 35 ostacoli e 600 metri di dislivello positivo. Sul tragitto bisognava valicare anche due delle due più alte al mondo, con una pendenza che arrivava al 48%.

Rusconi è riuscito a mantenere un buon ritmo fino a tre quarti della gara, ma poi è andato in crisi. “Alla fine della seconda duna ho avuto un mancamento – dichiara – mi sono ritrovato a terra, cosciente ma immobile. Mi sono ripreso ma, dopo tre km, è successo ancora, probabilmente il fatto di correre durante le ore più calde della giornata mi ha fatto crollare”.

Il lecchese è bravo a non arrendersi e, dopo una breve sosta, ritrova le energie per tagliare il traguardo in 5:02:57, tempo che gli vale il 19° posto in categoria ”Age group 30/34” – su 57 partecipanti – e il 172° assoluto sui quasi quattrocento concorrenti.

“A un certo punto sarebbe stato più facile mollare, ma poi ho pensato a tutte le persone che mi hanno sostenuto e non volevo deluderle – conclude Rusconi – sono tra i primi venti al mondo della mia categoria, un risultato fantastico. Voglio ringraziare mia moglie Elisa per il sostegno e tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno permesso di vivere questa fantastica avventura.