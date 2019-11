Spartan Race. Gran prova di Andrea Rusconi in Grecia

Al via al Trifecta World Championship

Dopo tre gare chiude come 3° italiano in categoria 30/34

SPARTA – L’ex cestita lecchese Andrea Rusconi si è presentato al via del Trifecta World Championship, competizione di corsa a ostacoli che si svolge sotto il marchio Spartan Race. La gara si è disputata in Grecia, proprio nella città di Sparta.

Rusconi, membro del gruppo dei “White donkeys”, ha ottenuto la qualificazione per la gara completando il trittico di Spartan Race che si sono svolte in Italia: Orte, Maggiora e Campi Bisenzio.

Il lecchese si è presentato al via come 50° italiano nella categoria 30/34 anni.

Rusconi ha partecipato a un evento veramente estremo: tre Spartan Race di diversa lunghezza in soli due giorni. Sabato mattina il lecchese ha corso la gara Super (16 km, trenta ostacoli) e nel pomeriggio quella Sprint, di “soli” 7.5 km e venticinque ostacoli.

Domenica 4 ottobre Rusconi era al via anche della versione Beast, con 26 km di percorso e un numero imprecisato di ostacoli, maggiore di trenta.

Alla fine del tremendo trittico l’ex cestista si è piazzato trentunesimo nella sua categoria d’età, su oltre cento partecipanti, chiudendo come terzo italiano.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Andrea Rusconi – è stata un’esperienza estrema, ma anche molto divertente. In più ho ottenuto un ottimo piazzamento, risultato che non mi sarei aspettato alla partenza. Ringrazio il mio team per il supporto e per tutti gli allenamenti svolti insieme. Ringrazio i miei coach Stefano Bianchi e Diego Bonelli, e anche Medinmove per il supporto svolto durante la preparazione.”