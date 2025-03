Special Olympics 2025, Lisa è campionessa di sci alpino

Medaglia oro per l’atleta di Oltrettutto 97 sulla neve di Sestriere

“Questo successo lo dedico ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e ai miei colleghi di lavoro”

LECCO – Se lo Snowboard ha inaugurato il medagliere azzurro, dallo Sci alpino arrivano i primi sette ori del Team Italia ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025.

È contagiosa la felicità di Lisa Guerrera (Lecco), Luca Vergnano, Viviana Cozzani, Caterina Plet, Andrea Ferraro, Georg Verginer e Laurin Schedereit. Una gioia che trascina tutta la delegazione italiana sulla neve del Piemonte. Una valanga di successi che riempie d’orgoglio i tecnici, lo staff e i tanti familiari a bordo pista.

“Cosa si prova ad avere al collo una medaglia d’oro? Emozione e felicità e la voglia di vincere ancora – dice Lisa Guerrera, 25 anni, atleta di Lecco del team Oltretutto 97 – Non mi aspettavo di arrivare così in alto in classifica e mi hanno detto che ho vinto proprio di un soffio. Questo successo lo dedico ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e ai miei colleghi di lavoro. Sì, perché sono un’atleta, ma sono anche un’operaia. Il lavoro è molto importante per me. Sicuramente quando tornerò in azienda festeggeremo tutti insieme. Sarà fantastico”.

Dopo questa bella prova, oggi Lisa ha gareggiato nel superG e sabato invece si misurerà nello slalom speciale. In bocca al lupo!