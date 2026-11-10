Spettacolo Wine Trail: bene i lecchesi, Luca Del Pero vince la 42 km

Nella gara lunga splendido 6° posto di Fausto Rizzi (Premana) e 9° posto di Moreno Sala (Gsa Cometa)

Tre secondi posti per i lecchesi: Mattia Padovani e Martina Bilora argento nella 21 km, Giulia Sutti nella Mini

SONDRIO – Successo di partecipanti, sabato scorso, per la Valtellina Wine Trail, gara tra i vigneti, borghi e cantine di Sondrio. Tre percorsi: 42 km, 21 km e la Sassella Wine Trail di 13 km. Quasi 300 atleti hanno corso la gara corta, Matteo Bonetti (Us Malonno) vince con 58’07”, con 17” di distacco arriva con il 2° posto Mathias Mora (Team Scarpa) con 58’24”, chiude il podio l’elvetico Fiorillo Camesi (Team La Sportiva) con 58’43”.

Al femminile vince Camilla Bonariva (Us Malonno) con 1h11’03”, al 2° posto Cristina Treu (Atletica Malignani) con 1h17’44”, 3^ la tedesca Nathalie Rauh con 1’18”52, sfiora il podio la lecchese Lisa Panzeri (3 life) 5^ con 1h23’02”, nella top ten chiude al 7° posto Eleonora Gandin (Polisportiva Pagnona) con 1h25’20”.

Nella Half Trail (21 km) da Chiuro fino a Sondrio, la gara più partecipata con quasi 1400 persone, bene i lecchesi: Mattia Padovani (Team Hoka) 2° con 1h30’06”, a vincere è stato il trentino Alberto Vender (Team New Balance) con 7” di vantaggio, 1h29’59” il suo tempo finale, chiude il podio Luca Cagnati (Team Salomon) con 1h30’29”. Bene Lorenzo Panzeri (Falchi Lecco) 4° con 1h31’42”; Andrea Elia (Team Altra) 5° con 1h32’07”; Eros Radaelli (Falchi Lecco) 11° con 1h35’28”; Dionigi Gianola (Team The North Face) 15° con 1h37’08”; Paolo Bonanomi (Falchi Lecco) 16° con 1h37’35”; Erik Gianola (Falchi Lecco) 20° con 1h59’22”.

Al femminile vince Alice Gaggi (Team Brooks) con 1h49’22”, molto bene Martina Bilora (Team New Balance) 2^ con 1h49’33”, chiude il podio Elisa Sortini (Team Sportshoes) con 1h51’37”, Sara Ratti (Gs Mario Corti 1959) 6^ con 1h59’57”, Alessia D’Amico (Falchi Lecco) 8^ con 2h04’21”, Simona Fazzini (Premana) 14^ con 2h10’29”, Beatrice Balbiani (Polisportiva Bellano Galperti Group) 17^ con 2h10’37”.

Valtellina Wine Trail (42km) una ricca di fascino, da Tirano fino a Sondrio, 1.750m D+, oltre 700 atleti hanno corso la gara più lunga, Luca Del Pero (Team Scarpa) vince con 2h57’49”, dopo oltre 2 minuti arriva il secondo, Andrea Prandi (Team Dynafit) con 2h59’50”, chiude il podio Luca Arrigoni (Pegarum Pegacross) con 3h08’36”. Grandissima gara del 51enne Fausto Rizzi (Premana) 6° con 3h22’33”. Bene gli atleti dei Falchi Lecco, Mirco Colombo 16° con 3h30’33”, Tommaso Redaelli 18° con 1h32’03”, Stefano Tavola 24° con 3h35’25”, Maurizio Del Giovannino 32° con 3h39’06”, Gabriele Zanardi 41° con 3h43’28”. Nelle prime 50 posizione hanno gareggiato anche Manuel Pizzolato (Evolution Sport Team) 46° con 3h47’33” , Luca Demattei (Gs Mario Corti 1959) 50° con 3h49’11”.

Al femminile vince Andrea Schweigkofler (Sportclub Merano) con 3h38’13”, al 2° posto Margherita Vitali (Runaway Milano) con 3h40’53”, chiude il podio Roberta Jacquin (Pegarun Pegacross) con 3h41’11”. Bene Aurora Bosia (Team Dynafit) 5^ con 3h47’41”, Francesca Crippa (Falchi Lecco), 6^ con 3h55’05”, Aurora Invernizzi (Falchi Lecco) 9^ con 4h03’35”, Marianna Colombo (Falchi Lecco) 12^ con 4h14’17”, Nathalie Brambilla (Avis Oggiono) 15^ con 4h22’39”, Erica Pantusa (Runcard) 17^ con 4h33’09”.

Gara non competitiva della Sassella Wine Trail di 13km con oltre 1000 atleti al via, senza classifica solamente con i tempi. Domenica mattina, invece, spazio alle gare giovanili, dagli Esordienti fino agli Allievi. Organizzata dalla Polisportiva Albosaggia, 13^ edizione del Mini Wine Trail, con 220 atleti suddivisi in 8 gare con percorsi diversi. Solo una lecchese in gara, bene Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di chiudere al 2° posto con 14’32” a solo 13” della vincitrice Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina) con 14’19”.