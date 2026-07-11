Sport acquatici. Che impresa per Colombo col Sup

Da Lecco a Como pagaiando sulla tavola

“Il nostro è il lago più bello del mondo”

LECCO– Una vera e propria “maratona sull’acqua” quella fatta un paio di giorni fa dal lecchese Matteo Colombo, pagainado in piedi sul suo Sup. Il temerario atleta ha circumnavigato la parte bassa del Lario in solitaria, partendo da Lecco, facendo tappa a Bellagio e arrivando a Como.

La partenza dell’impresa è avvenuta a mezzogiorno dal Ponte Nuovo di Lecco e si è conclusa al Tempio Voltiano di Como alle 20.45, dopo quasi nove ore di pagaiata consecutiva a circa 5.5 chilometri orari.

“La prima metà è andata alla grande: salendo da Lecco a Bellagio il lago era una tavola, l’acqua piatta mi ha permesso di spingere e mantenere una media di 7 km/h – dichiara Colombo – la vera battaglia è iniziata dopo aver doppiato Bellagio. Scendendo verso Como si è alzata una Breva contraria che mi ha costretto a rallentare drasticamente, scendendo in alcuni punti anche a 3 km/h”.

Per quando riguarda le motivazioni che l’hanno spinto all’impresa, la principale è l’amore per il nostro territorio. “Ho voluto fare questa traversata prima di tutto per amore: per me questo è il lago più bello del mondo e viverlo a pelo d’acqua ti regala emozioni indescrivibili”.