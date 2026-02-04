Spring Run Lecco, torna la corsa “per tutti”: appuntamento il 22 marzo

Iscrizioni aperte per settima edizione della corsa di primavera

Quattro formule di gara, attenzione all’inclusione e ricavato a sostegno delle realtà locali

LECCO – Torna domenica 22 marzo la Spring Run Lecco, manifestazione podistica giunta alla settima edizione e ormai appuntamento fisso della primavera lecchese. Sono aperte le iscrizioni per l’evento, che anche quest’anno propone diverse formule di gara pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età, nel segno della partecipazione e dell’inclusività.

Il programma prevede la Family, camminata di circa 7 chilometri aperta a famiglie, gruppi, società sportive e singoli partecipanti tra i rioni di Chiuso e Maggianico; la 3×5, gara tecnica a staffetta su tre frazioni da 5 chilometri ciascuna, riservata a ragazzi dal 2014 in su; la Junior, corsa individuale di 900 metri per bambini nati dal 2015 in poi; e la Kids, con giochi di corsa dedicati ai più piccoli presso l’oratorio di Maggianico.

A spiegare la filosofia dell’evento è Gianluca Castelnuovo, referente organizzativo della manifestazione: “Visto il grande successo delle precedenti edizioni, abbiamo voluto mantenere la formula di successo della nostra gara di Primavera a Lecco, gara che segna la ripartenza delle gare popolari nel lecchese nel 2026”.

La Spring Run Lecco si conferma aperta a tutti, come richiama anche il suo slogan #lacorsapertutti, e inclusiva, grazie al coinvolgimento di atleti con disabilità intellettivo-relazionale di diverse associazioni del territorio lombardo. Particolare attenzione è rivolta anche alla partecipazione femminile, con premi dedicati in ogni categoria.

L’edizione 2026 vede inoltre il coinvolgimento del Politecnico di Milano – Polo di Lecco, con premi riservati a studenti e personale, e il consolidamento di una rete con numerose gare del territorio lecchese. Non manca l’attenzione ai temi della ecosostenibilità: la manifestazione punta a essere plastic free, con il supporto di Silea e il patrocinio del Comune di Lecco e di Regione Lombardia.

Il ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere realtà locali, tra cui la Comunità Pastorale Chiuso-Maggianico, la Polisportiva 2001 di Lecco, la Cascina Don Guanella di Valmadrera e le associazioni coinvolte nelle attività inclusive.

La giornata si aprirà con la Santa Messa alle ore 10.00 a Maggianico. Le partenze sono fissate alle 11.30 per la Family, alle 14.45 per la Junior e alle 15.30 per la 3×5. Novità dell’edizione 2026 sarà il “terzo tempo”, in programma dopo le premiazioni, con un momento musicale realizzato in collaborazione con Nameless Festival.

Per maggiori informazioni e per iscriversi si rimanda al sito https://springrunlecco.org.