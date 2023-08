Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco: proseguono i lavori di adeguamento

Una gru per posizionare i pali della nuova illuminazione

LECCO – Mentre ieri, giovedì, è giunta la tanto attesa e sperata sentenza del TAR del Lazio, che ha riammesso la Calcio Lecco in Serie B accogliendo il ricorso della società di via Don Pozzi, respingendo quella del Perugia Calcio, allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco proseguono i lavori necessari per l’omologazione alla Serie Cadetta.

In mattinata e nel pomeriggio è stata chiusa alla viabilità via Fratelli Rosselli, per consentire ad una gru di posizionare i pali della nuova illuminazione dello stadio.

Il nuovo impianto è uno degli interventi più importanti nell’elenco di quelli richiesti e necessari, al quale si aggiungono l’aumento di 500 posti spettatori, l’installazione dei tornelli all’ingresso, una serie di posti auto riservati, la realizzazione della sala antidoping e di una zona comfort e l’adeguamento della sala stampa.