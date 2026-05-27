Storico trionfo per il Judo Club Samurai Lecco: conquistato il titolo nazionale CSI a Roncadelle

La società lecchese ha vinto per la prima volta nella sua storia il Campionato Nazionale CSI di judo superando altre 30 squadre provenienti da tutta Italia
Decisivi i risultati di agonisti e preagonisti: il club ha chiuso davanti a Judo Fuji-Yama ASD e Judo Bu-Sen Varano Borghi
LECCO – Domenica 24 maggio è stata una giornata storica per il Judo Club Samurai di Olate, che ha conquistato per la prima volta nella sua storia il titolo nazionale CSI di judo al Campionato Nazionale disputato al PalaRonca d’Oro di Roncadelle, in provincia di Brescia.
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