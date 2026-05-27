Storico trionfo per il Judo Club Samurai Lecco: conquistato il titolo nazionale CSI a Roncadelle

La società lecchese ha chiuso al primo posto nella classifica generale del Campionato Nazionale CSI, riuscendo ad avere la meglio in una sfida combattuta fino agli ultimi incontri. Decisivi i 165 punti ottenuti dagli agonisti e i 39 conquistati dai preagonisti, per un totale che ha permesso al club di salire sul gradino più alto del podio davanti a Judo Fuji-Yama ASD e Judo Bu-Sen Varano Borghi del CSI Varese.

Il campionato ha coinvolto 336 finalisti provenienti da tutta Italia, con una forte presenza di giovanissimi: ben 180 gli under 12 in gara, a conferma della tradizionale attenzione del CSI verso il settore giovanile e formativo.

Complessivamente erano 31 le società presenti alla manifestazione e tutte sono riuscite a conquistare almeno un podio individuale. Sul tatami si sono alternati combattimenti ad alto livello tecnico, seguiti da otto arbitri e nove presidenti di giuria, con l’assegnazione finale di 39 titoli nazionali tra i preagonisti e 56 medaglie d’oro nella categoria agonisti.

Sotto gli occhi del presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio e del presidente regionale Paolo Fasani, la lotta per il titolo societario si è rivelata particolarmente equilibrata, con appena otto punti di distacco tra le prime quattro squadre della classifica finale. A seguire si sono piazzate Judo Ospitaletto, Judo Club Brebbia, i padroni di casa del Judo Club Roncadelle e Judo Calcinato.

Il successo del Judo Club Samurai di Olate rappresenta un traguardo storico per la società lecchese e arriva al termine di una competizione che ha visto protagonisti alcuni dei più importanti club italiani del panorama CSI.