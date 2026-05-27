Storico trionfo per il Judo Club Samurai Lecco: conquistato il titolo nazionale CSI a Roncadelle

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Judo Club Samurai di Olate maggio 2026

La società lecchese ha vinto per la prima volta nella sua storia il Campionato Nazionale CSI di judo superando altre 30 squadre provenienti da tutta Italia

Decisivi i risultati di agonisti e preagonisti: il club ha chiuso davanti a Judo Fuji-Yama ASD e Judo Bu-Sen Varano Borghi

LECCO – Domenica 24 maggio è stata una giornata storica per il Judo Club Samurai di Olate, che ha conquistato per la prima volta nella sua storia il titolo nazionale CSI di judo al Campionato Nazionale disputato al PalaRonca d’Oro di Roncadelle, in provincia di Brescia.

La società lecchese ha chiuso al primo posto nella classifica generale del Campionato Nazionale CSI, riuscendo ad avere la meglio in una sfida combattuta fino agli ultimi incontri. Decisivi i 165 punti ottenuti dagli agonisti e i 39 conquistati dai preagonisti, per un totale che ha permesso al club di salire sul gradino più alto del podio davanti a Judo Fuji-Yama ASD e Judo Bu-Sen Varano Borghi del CSI Varese.

Judo Club Samurai di Olate maggio 2026

Il campionato ha coinvolto 336 finalisti provenienti da tutta Italia, con una forte presenza di giovanissimi: ben 180 gli under 12 in gara, a conferma della tradizionale attenzione del CSI verso il settore giovanile e formativo.

Complessivamente erano 31 le società presenti alla manifestazione e tutte sono riuscite a conquistare almeno un podio individuale. Sul tatami si sono alternati combattimenti ad alto livello tecnico, seguiti da otto arbitri e nove presidenti di giuria, con l’assegnazione finale di 39 titoli nazionali tra i preagonisti e 56 medaglie d’oro nella categoria agonisti.

Judo Club Samurai di Olate maggio 2026
I maestri del Judo Club, da sinistra Piperissa, Pirola e Mariani

Sotto gli occhi del presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio e del presidente regionale Paolo Fasani, la lotta per il titolo societario si è rivelata particolarmente equilibrata, con appena otto punti di distacco tra le prime quattro squadre della classifica finale. A seguire si sono piazzate Judo Ospitaletto, Judo Club Brebbia, i padroni di casa del Judo Club Roncadelle e Judo Calcinato.

Il successo del Judo Club Samurai di Olate rappresenta un traguardo storico per la società lecchese e arriva al termine di una competizione che ha visto protagonisti alcuni dei più importanti club italiani del panorama CSI.

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