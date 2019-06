Strada. Master in evidenza: titoli italiani a Genova per Elena Fustella e Giovanna Cavalli

LECCO – Campionato italiano di corsa su strada riservato alle categorie Master, due i titoli per le lecchesi presenti: Elena Fustella si classifica al primo post nella SF55 col tempo di 41’13” portando l’ennesimo titolo tricolore nella bacheca personale e in quella della sua società, l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Dopo 42’48” ecco che la liernese Giovanna Cavalli con i colori dell’Atl Paratico va a vincere il titolo nella SF60 portando a quattro i titoli vinti nel 2019.

Davide Raineri ancora da primato, via un secondo da quello degli 800m

Non ci sono più aggettivi per questo atleta che già da giovanissimo aveva dato dimostrazione di doti eccelse ma per problemi fisici appese le scarpette al chiodo troppo presto.

Dopo una lunga sosta (una ventina di anni) la vecchia passione ritorna a ardere accompagnando i figli alle gare nelle file della Polisportiva Bellano, da li a rimettere le scarpe da running il passo è stato breve e altrettanto breve è stato riscoprire la stoffa del campione.

Un crescendo di risultati culminati con tempi cronometrici che nel breve di pochi anni lo hanno portato a riscrivere i primati italiani di categoria, spazia dagli 800m in pista sino alla mezza maratona su strada e domenica a Nembro in occasione dei campionati di società Assoluti, ha ben pensato di dare una nuova limata al record italiano che già deteneva degli 800m. Ora sul foglio dei primati Davide Raineri toglie oltre 1” all’1’57”76 ottenuto l’anno scorso a Cantù e aggiorna il nuovo limite SM45 a 1’56”69.

Ed ora è attesa per la sua partecipazione al Golden gala di Roma dove è stato invitato a disputare la distanza del miglio, distanza questa dove detiene con 4’16” 6 il primato europeo ed è a soli 7 centesimi da quello mondiale, che sia la volta buona per centrare tre primati in una volta sola?