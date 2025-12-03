Stramilano Sotto Zero, vincono Mattia Grifa e Benedetta Piraino

Oltre 700 atleti in gara, il miglior risultato dei lecchesi è il 7° posto di Giovanni Malugani (Ca Lizzoli)
Al femminile 18^ Stefania Menga del Gs Escursionisti Falchi Olginatesi
MILANO – Domenica mattina, organizzata dalla società Stramilano Running Club, oltre 700 atleti hanno gareggiato nella Stramilano Sotto Zero, gara di corsa su strada di 10km. A vincere è stato Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) con 31’58”, al secondo posto Salvatore Gambino (DK Runners Milano) con 32’14”, a chiudere il podio Matteo Porro (Gsa Cometa) con 32’16”.
Al femminile vince Benedetta Piraino (Pro Patria Milano Atletica) con 36’52”, argento per la stessa società con Matilde Bonacina con 37’57”, bronzo per Eleonora Giada Mingiano (Atletica Riccardi Milano 1946) con 38’45”.
Bene il valsassinese Giovanni Malugani (Ca Lizzoli) 7° posto con 32’48” nuovo primato personale abbassato di ben 36”, la miglior lecchese al femminile è stata Stefania Menga (Gs Escursionisti Falchi Olginatesi) 18^ con 42’40” nuovo primato personale abbassato di 1’56”, presenti 25 atleti lecchesi.
Tutti i risultati lecchesi
7° Giovanni Malugani 32’48” (CA Lizzoli), 13° Giulio Mascheri 1° Promessa 33’38” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 16° Simone Turrisi 34’05” (Falchi Lecco), 19° Nicolò Vergottini 2° Promessa 34’28” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24° Mirko Colangelo 2° SM40 34’59” (3 Life), 25° Andrea Maggi 35’00” (Polisportiva Mandello), 34° Andrea Vian 36’09” (Gr Escursionisti Falchi Olginatesi), 48° Matteo Riva 37’06” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 72° Marco Rusconi 38’17” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 118° Michele Valsecchi 40’14” (Gs Mario Corti 1959), 129° Matteo Cargasacchi 40’32” (Gs Marco Corti 1959), 160° Marco Castelli 41’57” (3 Life), 174° Stefania Menga 42’40” (Gr Escursionisti Olginatesi), 191° Tommaso Gianola 43’17” (Premana), 206° Alessandro Colombo 43’49” (Gs Mario Corti 1959), 218° Davide Stefano Melegoni 44’07” (Spartacus Triathlonlecco), 220° Massimo Balossi 44’09” (Polisportiva Rovinata), 237° Maria Fazzini 1^ Juniores 44’38” (Premana), 263° Taddeo Bertoldini 45’35” (Falchi Lecco), 273° Sabina Fazzini 45’58” (Premana), 354° Cristina Biffi 47’43” (Osa Org Sportiva Valmadrera), 446° Ancilla Manzini 3^ SF60 50’05” (Polisportiva Rovinata), 575° Giulia Faggi 55’05” (Polisportiva Mandello), 693° Silvia Gerosa 1h03’19” (Avis Oggiono), 698° Elena Lavelli 1h04’13” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 699° Melissa Corti 1h04’13” (Osa Org Sportiva Alpinisti).