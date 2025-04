Edizione da record con i nuovi best time di Andrea Elia e Emily Grace Collinge

LECCO – Successo per la 14^ edizione della gara di corsa in montagna Adelfio Spreafico organizzata dai Falchi Lecco. Un tracciato di 5.25 km, 790 metri di dislivello positivo e 120 di dislivello negativo. Un’edizione da record quella del 2025 con i nuovi best time fissati da Andrea Elia (La Recastello Radici Group) 32’32” e Emily Grace Collinge 39’24”.