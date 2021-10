Swimrun. Dell’Oro e Carminati vincono la sprint di Cannes

Grande prestazione del duo lecchese in Francia

“Una delle nostre migliori prestazioni” dichiara Dell’Oro

CANNES – Bella soddisfazione per la coppia Renato Dell’Oro e Paolo Carminati. Il duo lecchese ha infatti vinto la gara sprint di Swimrun disputatasi lo scorso sabato a Cannes.

Dell’Oro e Carminati hanno scelto di tentare una difficile “doppietta”, partecipando sabato alla gara Sprint e domenica a quella lunga.

La gara di sabato 16 ottobre 2021 era lunga 13 km, di cui tre a nuoto e i restanti dieci di corsa. Il duo lecchese è partito forte tanto che, a metà gara, si è trovato a battagliare per i primi posti. Dopo una lunga sfida Dell’Oro e Carminati l’hanno spuntata, tagliando per primi il traguardo in 1h 43′.

Nonostante la vittoria di sabato, i lecchesi si sono presentati regolarmente al via della gara lunga il giorno successivo. Altra partenza molto buona di una gara molto veloce, disputatasi quasi tutta in piano. Dopo una prima parte molto positiva, Dell’Oro e Carminati hanno tenuto botta nella seconda e concluso con un ottimo dodicesimo posto assoluto, col tempo di 5h 39′.

“Siamo venuti a Cannes con l’intento di fare punti che ci permettessero di confermare la nostra posizione in classifica e qualificarci ai campionati mondiali di Swimrun del prossimo anno – dichiara Dell’Oro – la vittoria di sabato è stata una bella sorpresa e anche domenica siamo andati molto bene, penso sia stata una delle nostre migliori prestazioni in assoluto”.