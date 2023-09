Taglio del nastro per i due nuovi campi di beach volley al Bione

Questa mattina la cerimonia inaugurale durante il torneo “Uniti si può”

L’assessore Torri: “Quando lo sport riesce a coniugare il divertimento e la solidarietà, lo sport raggiunge l’apice”

LECCO – Taglio del nastro per i due campi di beach volley inaugurati questa mattina, domenica, al Centro Sportivo Comunale “Al Bione” di Lecco, cerimonia che si è svolta all’interno del torneo “Uniti si può” organizzato da In Sport srl SSD e B-Cheers Beach Volley Team Lecco in collaborazione con l’Associazione Luigi Comini Ente Filantropico alla quale sarà devoluto il ricavato dalla manifestazione.

Due giorni di beach tra ieri e oggi alla presenza di 128 atleti per 56 squadre iscritte. Torneo sviluppato su due giorni appunto con il 4×4 misto, il 2×2 misto e nel pomeriggio di oggi le sfide del 2×2 maschile e 2×2 femminile.

Al taglio del nastro di questa mattina erano presenti l’assessore allo Sport del comune di Lecco Emanuele Torri, il Delegato Provinciale CONI Lecco Daniele Pezzini, il direttore del Centro Sportivo ‘Al Bione’ Alessandro Riva, il rappresentante del CSI Stefano Lanfranchi e Paola Comini in rappresentanza dell’Associazione Luigi Comini Ente Filantropico.

A fare gli onori di casa Riva, che si è augurato, con l’introduzione dei due nuovi campi di beach, di “accogliere le esigenze di sport dei lecchesi e di farlo in modo trasversale uscendo dall’ambito degli sport più classici”.

Dopo i ringraziamenti la parola è passata all’assessore Torri: “Non poteva esserci meteo migliore per l’inaugurazione di questi campi e per lo svolgimento del torneo – ha esordito – Ringrazio In Sport per l’aggiunta di questi due campi al nostro centro sportivo e per l’investimento effettuato. Ringrazio inoltre B-Cheers per l’organizzazione del torneo e l’Associazione Luigi Comini perchè quando lo sport riesce a coniugare il divertimento e la solidarietà, lo sport raggiunge l’apice”.

Si è detto “felice” il delegato Coni Daniele Pezzini per la realizzazione di questi due campi “sia per quello che apporta a Lecco, che per la presenza finalmente di campi di un certo livello”.

Stefano Lanfranchi, che ha ricordato la recente scomparsa del presidente provinciale Ennio Airoldi Per il CSI parola a, che ha ricordato la, per il quale è stato osservato un minuto di silenzio. “La stagione per noi è iniziata nel peggiore dei modi, con l’improvvisa scomparsa del nostro presidente il quale ci ha lasciati sgomenti”. Quindi ha ringraziamo tutti per l’invito e per aver dato a CSI Lecco la possibilità di essere presente alla due giorni di beach.

Parole di ringraziamento agli organizzatori anche per Paola Comini dell’associazione Luigi Comini, attiva nella ricerca per la cura delle malattie mitocondriali infantili. “L’associazione. nata nel 2017, attraverso iniziative raccoglie fondi da devolvere agli istituti di ricerca per le malattie infantili rare e sconosciute. Poco alla volta si fanno passi avanti, grazie anche ad eventi come questo. Un grazie quindi In Sport che ci ha ospitato oggi e a B-Cheers perchè senza di voi non sarebbe stato possibile ricevere questo sostegno. E’ la prima volta che sul territorio qualcuno pensa a noi, quindi davvero grazie”.

Dopo un brindisi inaugurale, tutti di nuovo sotto rete con la ripresa del torneo.