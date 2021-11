Team Pasturo profeta in patria: successo al 5° trofeo Ambrogio Aliprandi di cross

Prato Buscante vestito a festa: 700 atleti in gara, a vincere è lo sport

Nelle gare assolute: al maschile successo di Jonut Piui, al femminile prima Deborah Oberle

PASTURO – Già dalla giornata di sabato si era capito che il week-end non sarebbe stato il solito: nei campi attorno all’agriturismo Prato Buscante c’era grande movimento già di prima mattina per preparare il percorso: si mettevano i paletti, si segnava col nastro e il tracciato pian piano prendeva consistenza. Al pomeriggio poi, le mamme del Team Pasturo erano impegnate a preparare i pacchi gara per i piccoli atleti e per gli adulti: un’intera giornata dedicata alla campestre del giorno successivo. Una lunga assenza per il cross che aveva visto le gare provinciali sospese nella primavera scorsa causa pandemia con le sole gare di livello nazionale a poter essere disputate.

“Ci era stata chiesta la disponibilità a organizzare una campestre per permettere al fiduciario tecnico di poter allestire le squadre che il 21 novembre a Cortenova parteciperanno al meeting giovanile di corsa campestre. Abbiamo accettato pur con qualche remora, i protocolli da seguire sono piuttosto severi e la paura di non riuscire a farli rispettare tutti ci lasciava un po’ perplessi. Abbiamo organizzato la prova a condizione che a gareggiare fossero anche gli Esordienti 5 e 8, abbiamo infatti un numero elevato di piccoli atleti di queste categorie e organizzare una prova in casa escludendoli ci sarebbe spiaciuto molto. Domenica mattina con grande soddisfazione abbiamo avuto quasi 200 partecipanti a queste due categorie, è la conferme che non solo il Team Pasturo ha grandi numeri di giovanissimi, ma come noi la maggior parte delle società. C’è fame di atletica e noi organizzatori dobbiamo essere pronti a proporre le gare per rilanciare la disciplina della corsa campestre e l’atletica in generale”.

Oltre ai piccolini (2012/2015), hanno gareggiato anche tutte le altre categorie a salire, partendo dagli Esordienti 10 per concludersi con i Master C (SM55 e oltre): 700 sono stati i partecipanti che hanno dato vita a 13 gare (le Allieve hanno gareggiato con tutte le categorie femminili superiori), unica gara per gli Juniores, Promesse, Seniores e Master A e B con classifiche separate, ultimi a partire gli Allievi e i Master C.

Medaglia per tutti gli Esordienti 5/8, medaglione ai primi tre sino ai Cadetti, confezione di formaggi ai primi tre di ogni categoria e coppa alle prime tre squadre. Alle 10 puntuale il primo sparo con la categoria Esordienti 10 a dover percorrere un unico giro da 800m, prima la categoria femminile e successivamente quella maschile. Terminate queste due prime gare, il momento più atteso dai genitori e dagli allenatori: in campo sono scesi gli Esordienti 5 e per la quasi totalità si è trattato del “battesimo agonistico”, favoriti da una splendida giornata che col passare delle ore si è trasformata da autunnale a primaverile col sole che splendeva alto nel cielo. 500m da percorrere più veloce possibile per arrivare davanti, anche se queste due categorie (Esordienti 5 e 8) hanno gareggiato solo promozionale e al termine del lungo imbuto dopo il traguardo, aspettava a tutti lo stesso premio uguale (medaglia e pacco gara) ma senza classifica finale.

“Abbiamo voluto dotare anche i piccolini del numero, avrebbero dovuto gareggiare solo col cartellino, ma penso che vedersi li col numero sulla maglietta e successivamente vedere quelli più grandi che anche loro avrebbero gareggiato col pettorale, abbia dato loro la sensazione di una vera gara, anche se come è giusto che sia, non abbiamo ritenuto di inserirli in una classifica a punti per non indirizzare successivamente le società a forzare troppo la mano cercando ad ogni gara e in qualsiasi condizione di tempo a portarli a gareggiare per i punti della classifica finale: vista l’età questi atleti si devono solo divertire e non essere stressati per qualche punto in più”.

Team Pasturo su Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Cs Cortenova

E’ stata una lotta sino all’ultima gara per la conquista del trofeo Ambrogio Aliprandi in palio alla prima società classificata. Al termine sono stati 1096 i punti conquistati dal Team Pasturo che si è aggiudicato così il trofeo, seguito a con 1019 punti dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e al terzo posto dal Cs Cortenova che di punti ne ha totalizzati 729. Nella top ten anche Premana che chiude in 4^ posizione con 6710 punti, Merate Atletica Promoline in 8^ posizione con 342, Us Derviese in 9^ con 301 e in 10^ la Pol Mandello con 267. Seguono al 13° la Pol Libertas Cernuschese con 241, al 15° la Pol Pagnona con 178, al 16° l’Up Missaglia con 166, al 17° l’Atl Cassago con 105, al 18° la Pol Bellano con 92, al 19° la Virtus Calco con 85, al 26° l’Org Sportiva Alpinisti con 36, al 28° l’Atl 87 Oggiono con 30, al 31° la Sev Valmadrera con 30, al 33° l’Atl 42195 Blu Frida con 27 e al 35° il Gs Rogeno con 22.

A Jonut Piui e Deborah Oberle le due gare Assolute

Gare spettacolari sin dall’inizio, ma come con i fuochi d’artificio in un crescendo di entusiasmo si arriva alla fine e le donne, con un’unica gara per le categorie che andavano dalle Allieve sino alla Master C, vedono schierate dietro la linea di partenza 40 concorrenti. Dopo 3600m in 13’47” al traguardo Deborah Oberle del Cus Insubria Varese Como lascia indietro tutte le avversarie. Al maschile, con le categorie che andavano dagli Juniores sino ai Master B e che ha visto 69 atleti in gara, il più veloce a correre i 5300m è stato lo Juniores Jonut Puiu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che taglia il traguardo dopo 17’32”.

Pacco gara per tutti i partecipanti e podio per i primi tre di ogni categoria

Medaglia per tutti gli Esordienti 5/8 offerta dal comitato provinciale e pacco gara dell’organizzazione. Medaglia ai primi tre dalla Esordienti 10 sino ai Cadetti e anche per loro pacco gara, confezione di formaggi offerta dalla ditta Carozzi per i primi tre di ogni categoria partendo dalle Allieve sino alle Master C e pacco gara al termine della corsa.

Di seguito tutti i podi partendo dalla categoria Esordienti 10