Si comincia domenica in casa contro Bassano del Grappa

Tante le novità annunciate in conferenza stampa

LECCO – Ieri sera c’è stato l’ormai classico incontro annuale al Tennis Club Lecco per presentare l’imminente inizio del campionato di Serie A2 e aggiornare sulla situazione del circolo cittadino. Oltre ai dirigenti, al capitano Adamo Panzeri e ai giocatori, era presente anche l’assessore allo sport lecchese Emanuele Torri.

Il campionato di Serie A2 inizierà domenica con la sfida casalinga contro Bassano del Grappa, a partire dalle ore 10.00. Il capitano Panzeri si dichiara fiducioso. “ L’esordio di domenica contro Bassano sarà una bella sfida, anche loro come noi sono una squadra compatta, che gioca insieme da tanti anni. Sono convinto che ce la possiamo giocare, direi che le possibilità di vittoria sono cinquanta e cinquanta”.

La squadra lecchese è composta da Cristian Giudici (2.5), Ottaviano Martini (2.4), Agostino Cufalo (2.7), Tommaso Vola (2.4), Davide Pozzi (2.4) e Filippo Valsecchi (2.5). Nel gruppo anche “Tato” Bonacina, che ricoprirà il ruolo di vice capitano.

Grande soddisfazione da parte dell’Assessore Emanuele Torri. “É bello avere una squadra giovane, tutta lecchese. Devo fare anche un grosso ringraziamento per l’ottimo lavoro fatto sul settore giovanile. Come Comune siamo felici di aver collaborato ad ampliare questo centro sportivo e auguro a tutti di proseguire su questa squadra con lo stesso entusiasmo”.

Il presidente Maurizio Faravelli ha fatto il punto sulla situazione societaria. “La nostra scuola tennis ha 150 iscritti, puntiamo ad arrivare a 180. Abbiamo 200 soci paddle, 130 ordinari, 100 per la palestra e 60 allievi, inoltre a breve partiranno i progetti in convenzione con le scuole”.

Per quanto riguarda i lavoro di ristrutturazione, è stato fatto il cappotto esterno, posto fotovoltaico e solare termico e in futuro verranno ricavati nove posti auto privati, di cui quattro per macchine elettriche.

Chi vuole assistere alla prima partita del campionato di Serie A2 tra Lecco e Bassano può recarsi al Circolo di via Cantarelli domenica 3 ottobre 2021. Inizio previsto per le ore 10, si gioca nel campo coperto. Ingresso limitato al 50% di posti disponibili con obbligo di Green Pass.