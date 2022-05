Tennis. Adamo Panzeri saluta il Tennis Club Lecco

Non rinnoverà il contratto in scadenza a maggio

“Decisione che comprendiamo, ma non condividiamo” dichiara il presidente Faravelli

LECCO – Adamo Panzeri non sarà più il direttore tecnico della scuola tennis del Tennis Club Lecco. La notizia sorprendente giunge direttamente dalla bocca dell’allenatore comasco, che ha scelto di non rinnovare il contratto che lo lega con il circolo bluceleste, contratto che scadrà il 31 maggio 2022.

“Questa scelta la stavo meditando da un po’ di tempo – dichiara Panzeri – purtroppo non siamo sulla stessa linea coi dirigenti, non condividiamo gli stessi obiettivi. Ho parlato in maniera chiara col presidente e così possiamo chiudere in amicizia questo rapporto. Continuerò a seguire i ragazzi che vorranno lavorare con me, in attesa di trovare un’altra collocazione”.

Panzeri è arrivato al Tennis Club Lecco nel 2011, portando il circolo di via Cantarelli a vivere anni di grandi successi. La squadra maschile è salita dalla serie C sino alla A2, arrivando addirittura ai play-off per la A1 nel 2018. A livello giovanile sono state conquistate tre finali nazionali giovanili, due con la U14 (2015/17) e una con la U16 (2018).

Durante questi dieci anni gli atleti del Tennis Club Lecco hanno vinto un centinaio di tornei Open e Juniores – l’ultimo settimana scorsa con Ottaviano Martini – e una decina di tornei internazionali con Lorenzo Frigerio e Davide Pozzi.

Settimana prossima il Tennis Club Lecco annuncerà il nuovo direttore tecnico della scuola tennis, quasi sicuramente Pietro Sala. Per il momento il presidente Maurizio Faravelli si è limitato a salutare l’ormai ex capitano della formazione di serie B1. «Apprendiamo con dispiacere la scelta di Adamo e comprendiamo le sue motivazioni, pur non condividendole. Gli auguriamo il meglio per il proseguimento della sua carriera»