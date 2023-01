Tennis. Altra semifinale per la coppia Martini/Pozzi

Sconfitti in semifinale dai francesi Bouquet e Folliot

Buon risultato per i due allievi del Tennis Club Lecco

BAGNOLES DE L’ORNE – La coppia formata dal lecchese Ottaviano Martini e da Davide Pozzi continua a ottenere buoni risultati Oltralpe. Dopo la semifinale nel torneo da 25.000 dollari di Veigy-Foncenex, ottenuta un paio di settimane fa, i due giocatori hanno raggiunto lo stesso traguardo nel ITF 15.0000 di Bagnoles de l’Orne.

Nel primo turno del torneo di doppio i lecchesi hanno affrontato l’altro ex allievo del Tennis Club Lecco Tommaso Vola – in coppia con l’altro italiano Dragoni – vincendo solamente per 10-8 nel terzo set. Nei quarti, da sfavoriti, contro la coppia formata dagli spagnoli Gurris e Jorda Sanchis – testa di serie numero 4 del torneo – Martini e Pozzi hanno disputato un gran match, vincendo 6-4 6-2-

La corsa dei due si è fermata in semifinale contro i transaplini Bouquet e Folliot, sconfitt 5-7 2-6.

Martini è entrato da “lucky loser” anche nel torneo singolare, perdendo però al primo turno contro lo stesso Jorda Sanchis (2-6 2-6)