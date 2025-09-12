Tennis. Bravi i giovani tennisti lecchesi ai campionati nazionali

Cereghini finalista in doppio con Francia

“Contenta dei risultati ottenuti” dichiara il Maestro Verardi

MILANO –I giovani tennisti del Tennis Club Lecco si sono fatti valere ai Campionati Italiani svoltisi settimana scorsa a Milano, al TC Bonacossa.

La migliore della truppa è stata senz’altro la talentuosa Virginia Cereghini, in categoria U12. Lo scorso anno la lecchese aveva già ottenuto risultati di rilievo, arrivando nei quarti del torneo singolare e in finale a quello di doppio, in coppia con la piemontese Rebecca Francia, proveniente da Casale Monferrato.

L’obiettivo di quest’anno era quello di ripetere almeno i risultati dello scorso anno ed è quello che poi è successo, nel senso che Cereghini ha ottenuto i medesimi risultati. Nel singolare – entrata come testa di serie numero 5 – è uscita nei quarti, perdendo contro la testa di serie numero 4 Vittoria Fredduzzi col punteggio di 6-1 7-6.

Nel doppio Cereghini e Francia erano seconda testa di serie e hanno fatto percorso netto fino alla finale, persa 4-6 2-6 contro la coppia numero uno del torneo, quella formata da Carlotta Arginelli e Sofia Foggia.

Per quanto riguarda gli altri atleti, tra gli U13 Giulia Scozzafava è arrivata al secondo turno, Charlotte Meschi e Nikola Kerkenyakov sono usciti al primo, mentre Francesca Renzulli e gli U11 Gregorio Puccio e Filippo Vitali non sono entrati nel tabellone principale, venendo eliminati nelle qualifiche.

“Sono molto contenta dei risultati ottenuti – dichiara il Maestro Verdiana Verardi – con Virginia l’obiettivo era confermare almeno il risultato dello scorso anno, ed è quello che abbiamo fatto. In più abbiamo avuto tanti atleti presenti in tabellone”.