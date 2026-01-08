Tennis. Bravi i giovani tennisti lecchesi al “Saranno famosi”

Quattro vittorie e una finale per i lecchesi

“Risultati ottimi, frutto del lavoro di questi anni” dichiara il Maestro Verardi

GIUSSANO – Quattro vittorie e una finale, questo il “bottino” raccolto dai giovani talenti del Tennis Club Lecco al torneo “Saranno famosi” di Giussano, torneo svoltosi durante le vacanze natalizia, dal 22 dicembre allo scorso 6 gennaio. Particolarmente brave si sono dimostrate le tenniste lariane, vincitrici di tre categorie su quattro, perdendo solo nella U12.

Le sfide più dure si sono dimostrate quelle dei tornei U16 e U14, in cui le nostre tenniste non partivano certo da favorite. Sia Martina Danesi (U16) che Virginia Cereghini (U14) hanno vinto la finale in rimonta al terzo set. Danesi è stata brava a eliminare la testa di serie numero uno Olivia Rotteglia in semifinale mentre Cereghini – che aveva vinto due anni fa in U12 – ha superato in sequenza le prime tre teste di serie, vincendo in finale contro la numero uno Sofia Conese.

Gli altri risultati positivi sono arrivati nel torneo U10 dove Noemi Paganini ha dimostrato le sue doti e Nicholas Scappa ha sostanzialmente dominato, vincendo la semifinale con un duplice 6-0e la finale 6-0 6-2 contro il compagno di circolo Mattia Garibaldi.

“Il “Saranno famosi” è un torneo che svolgiamo tutti gli anni, senza ottenere però risultati così prestigiosi – dichiara il Maestro Verdiana Verardi, responsabile della scuola tennis del Tennis Club Lecco – la nostra soddisfazione è per gli ottimi risultati raggiunto, prova del lavoro fatto nel corso di questi anni”.