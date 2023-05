Tennis. Bravo Pozzi, semifinale a Santa Margherita di Pula

Buon risultato in coppia con l’olandese Veldheer

I due sono stati battuti dalla testa di serie numero 1 del torneo

LECCO – Riprende quota il tennista caratese Davide Pozzi. Dopo un ottimo mese di gennaio – con due semifinali in tre settimane, ottenute con il lecchese Ottaviano Martini – Pozzi ha raggiunto nuovamente le semifinali di un ITF, a tre mesi di distanza dall’ultima volta, nel torneo da 25.000 dollari organizzato a Santa Margherita di Pula.

In coppia con l’olandese Mick Veldheer, Pozzi ha iniziato molto male il torneo, perdendo 0-6 il primo set contro gli italiano Bilardo e Gandolfi. Fortunatamente la coppia si è ripresa, rimontando e vincendo 6-4 e 10-3 gli ultimi due.

Nei quarti di finale non ci sono stati problemi contro i fratelli Giovannini – duplice 6-1 – mentre in semifinale la testa di serie numero 1, formata dal polacco Matuszewski e dal tedesco Wehnelt, si è dimostrata troppo forte, vincendo con un netto 6-0 6.4.

“Una discreta settimana, iniziata male e con una buona attitudine giocata meglio – dichiara il tennista – in semifinale si poteva fare qualcosa in più, ma ero fermo da tre settimane per un problema alla caviglia e avevo solo cinque giorni di allenamento nella gambe. Adesso ho capito che posso giocare senza problemi e, dopo un periodo non semplice, questo risultato mi dà un po’ di fiducia in più”.