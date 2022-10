Tennis. Bravo Pozzi, semifinale nell’ITF di Santa Margherita di Pula

In coppia con Alexander Weis, finale sfiorata

Gli italiani hanno perso 8-10 nel terzo e decisivo set

LECCO – Dopo alcune settimane difficili, anche a causa del livello dei tornei scelti, il tennista Davide Pozzi ottiene un paio di vittorie e una semifinale al torneo ITF da 25.000 dollari di Santa Maria di Pula (Ca).

Pozzi, in coppia con Alexander Weis, non ha avuto problemi a passare il primo turno contro la coppia americana format da Vance e Whiting (7-6 6-3). I due azzurri hanno faticato di più nei quarti di finale e anche nella fatale semifinale. In entrambi i match hanno perso il primo turno e recuperato al secondo, arrivando al super tie-break. Contro gli italiani Lavagno e Potenza hanno vinto 10-8, contro il lettone Libietis e il tedesco Stodder hanno perso con lo stesso identico punteggio.

Nonostante la sconfitta, l’umore di Pozzi è alto. “É andata bene, anche se il risultato fa un po’ rosicare. Nelle ultime settimane ho giocato solo challenger, anche da 125.000, quindi era pieno di giocatori tra i primi cento al mondo – dichiara il tennista – ne ho approfittato per fare esperienza. In più mi sono allenato con Vavassori e suo padre, lui è tra i primi 50 al mondo e mi ha dato qualche consiglio. Adesso devo mettere in pratica quello che ho appreso, cercando di fare più partite possibili. Peccato per oggi, tutti e quattro abbiamo giocato bene ma gli avversari erano tosti, era la terza settimana che giocavano qui e le prime due hanno sempre vinto il torneo”.