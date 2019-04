Ennesimo trionfo per l’ex vigile in pensione.

Torneo perfetto, non ha ceduto neanche un set.

ALASSIO – Il fantastico 2019 di Piero Luigi Castagna non accenna a fermarsi. Il tennista lecchese, attivo nel circuito Master +60, ha vinto l’ennesimo torneo internazionale di questo inizio di stagione.

Castagna, attuale campione italiano indoor per la sua categoria, è uscito vincitore dal 50° Torneo Internazionale di Alassio, disputatosi all’Hanbury Tennis Club, una tappa 42° Gran Prix Italiano Master Veterani FIT.

Il lecchese si è presentato in Liguria da sedicesima testa di serie, ottenendo il bye al primo turno. A partire dal secondo è iniziata la solita marcia da rullocompressore: 6-0 6-1 allo svedese Ostensson, 6-2 6-1 all’italiano Fumagalli, e una vittoria “prima del limite” contro l’altro azzurro Adriano Basso, costretto a ritirarsi nel secondo set, sotto 7-6 3-1.

Nella semifinale Piero ha legittimato il suo incredibile stato di forma battendo 6-3 6-0 l’austriaco Maldoner, prima testa di serie. Inaspettatamente facile anche la vittoria in finale, un inappellabile 6-0 6-1 allo svizzero Gloor.

“É stata dura, per la prima volta gli avversari hanno preso contromisure contro il mio gioco, ma sono stato in grado di ribattere – dichiara Castagna a fine torneo – sono contento che anche il sindaco di Alassio si è congratulato con me, felice per aver visto vincere un connazionale.”

La settimana di Castagna si è chiusa alla grande: in coppia con Laura Pozzan ha vinto anche il torneo di doppio misto, vincendo la finale col punteggio di 6-2 6-1 contro l’australiana Thomas e lo svedese Schroder.