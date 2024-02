Tennis. Cereghini convocata con le migliori U11 d’Italia

La derviese invitata a uno stage al CPO di Formia

“Brava, ma abbiamo tanti altri atleti promettenti” dichiara il maestro Verardi

LECCO – Il vivaio del Tennis Club Lecco si sta dimostrando molto florido, con diversi giocatori che si stanno segnalando all’attenzione dei centri regionali e qualcuno che addirittura ha fatto alzare qualche sopracciglio anche a livello nazionale.

La giocatrice che al momento sembra più promettente è la giovanissima derviese Virginia Cereghini, attualmente considerata tra le migliori sedici giocatrici d’Italia in categoria U11. Proprio per questo motivo è stata invitata al Centro di Preparazione Olimpica di Formia dal 18 al 22 febbraio, accompagnata dal Maestro del TC Lecco Giorgia Nespoli, responsabile federale per la provincia di Lecco.

“Virginia sta dimostrando buone qualità, un’ottima attitudine e grandi capacità di apprendimento rapido – dichiara la responsabile della scuola tennis di Lecco, Verdiana Verardi – adesso è tra le migliori d’Italia, ma il percorso è ancora molto lungo”.

Oltre alla Cereghini, sono diversi i giovani tennisti lecchesi interessanti. “Abbiamo molti atleti promettenti, tanti di interesse regionale che hanno fatto diversi stage a Palazzolo, di cui alcuni che potrebbero essere chiamati a livello nazionale. In tanti giocano bene e il nostro vivaio è in salute”.