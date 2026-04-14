Tennis. Che successo la Junior Next Gen al Tennis Club Lecco

Busa e Rossoni vincono il doppio U10

A Martina Danesi la finale U16/18 di Castellanza (Va)

LECCO – Un successo, dentro e fuori dal campo. L’arrivo della tappa di Junior Next Gen al Tennis Club Lecco è l’ennesimo attestato di stima che la FITP offre al circolo cittadino lecchese e la dirigenza lecchese si è dimostrata all’altezza della situazione nel gestire oltre seicento atleti, anche grazie alla proficua collaborazione con il “Merate Tennis & Padel Center”, che ha ospitato alcune gare, fino agli ottavi di finale.

Dal punto di vista agonistico, i ragazzi del circolo cittadino si sono ben comportati, vincendo una finale di doppio e perdendone altre due.

A festeggiare la vittoria è stata la coppia formata da Martina Busa e Virgina Rossoni , in grado di vincere in rimonta la categoria U10. Dopo aver perso il primo set contro Gloria Bellani e Melissa Naclerio, le lariane hanno rimontato nel secondo e chiuso 11-9 il super tie-break.

Finali sfortunate per Gregorio Puccio (U12) e Virginia Cereghini (U14). Il primo, in coppia con Manuel Peregalli, si è dovuto arrendere 6-10 al super tie-break contro Stefano Lombardi e Lorenzo Sarri. La seconda, insieme a Rebecca Carla Francia, ha perso nettamente (4-6 3-6) contro la coppia formata da Matilde Amich e Cecilia Maria Vittoria Gatti.

“Tutti desiderano vincere questi tornei, ma vanno considerati come tappe di un percorso molto lungo verso il tennis che conta – dichiara Verdiana Verardi, direttore sportivo del Tennis Club Lecco – Si è visto un ottimo livello di gioco in ogni categoria, a conferma del buon lavoro che si sta facendo in Italia, sia da parte della Federazione sia degli insegnanti. È anche da tornei come questo che, per i ragazzi, parte il lungo percorso per provare a diventare dei giocatori affermati”.

Per chiudere, una buona notizia per il circolo lecchese è arrivata da Castellanza (Va), dove si stava svolgendo il Super Next Gen. Martina Danesi ha vinto la categoria U16/18 battendo senza troppi problemi Alessandra Zotti (6-2 6-0).