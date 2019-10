Tennis. Clamoroso “cappotto” del Tennis Club Lecco contro Palermo

I blucelesti vincono 6-0.

La squadra lecchese in testa alla classifica.

LECCO – La rimonta di settimana scorsa contro Bassano ha dato grande fiducia ai giocatori del Tennis Club Lecco. I ragazzi del capitano Adamo Panzeri hanno inflitto un pesantissimo 6-0 alla capolista CT Palermo, imbattuta prima di varcare il cancello del circolo tennistico lecchese.

Ottaviano Martini riscatta la sconfitta di settimana scorsa è infligge un secco 6-2 6-3 a Giacalone. Giacomo Oradini, dopo aver perso il primo set contro Piraino al tie break, rimonta con un 6-3 6-4 nei successivi due.

Il terzo singolare vede vincere Lorenzo Frigerio, capace di battere in due set Carlos Gomez Herrera. Il punto della vittoria lo mette Jonata Vitari, con un 6-4 6-3 inflitto ad Andrea Trapani.

Nei due doppi i lecchesi non si ditraggono, vincendoli entrambi per due set a zero. Da segnalare l’esordio vincente di Cristian Giudici, insieme a Lorenzo Frigerio.

“Giornata memorabile per il nostro circolo, grandissima prestazione della squadra, contro uno dei circoli più forti d’Italia. In questo momento in casa siamo di un altro livello, possiamo fare cose incredibili e infatti abbiamo giocato quattro singoli impressionanti, nonostante abbiano affrontato quattro giocatori di grandissimo livello – ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri – adesso siamo in testa, e il nostro obiettivo a questo punto è arrivare primi e puntare verso la A1. Andremo a Trento cercando di vincere e mantenere la vetta della classifica”.

TENNIS CLUB LECCO – CT PALERMO 6-0

Martini – Giacalone 6-2 6-3

Oradini – Piraino 6-7 6-3 6-4

Frigerio – Gomez Herrera 6-4 6-3

Vitari – Trapani 6-4 6-3

Frigerio/Giudici– Giacalone/Gomez Herrera 6-3 7-6

Pozzi/Oradini – Piraino/Trapani 6-3 6-4