Tennis. Domenica comincia il campionato di Serie B per il Tennis Club Lecco

Si comincia a Reggio Calabria contro il Tc Pharaon

“Obiettivo la salvezza, poi si vedrà” dichiara il capitano Bonacina

LECCO – Riparte domenica 14 maggio il campionato di Serie B1 del Tennis Club Lecco. Dopo aver sfiorato il ritorno in Serie A2 lo scorso anno, la formazione capitanata da Luca “Tato” Bonacina riparte con un roster in gran parte modificato.

Andati Tommaso Vola e Ottaviano Martini, i giocatori “vivaio” saranno Cristian Giudici (2.5), il giovanissimo Nikola Maticic (4.1), Andrea Fanzaga (3.2) e il rientrante Nicolò Consonni (2.4), promettente talento meratese con ambizioni di professionismo.

La perdita di Martini ha obbligato la società lariana a trovare un nuovo numero uno per essere competitiva. I dirigenti del Tennis Club hanno scelto di affidarsi a una rosa di tre nomi stranieri, da selezionare a seconda della necessità. Il migliore dovrebbe essere il francese Arthur Reymond (2.2) – primi 600 al mondo in classifica ATP -, anche se potrebbero tornare utili anche lo specialista del doppio Luca Sanchez (2.4), anche lui transalpino, o lo spagnolo Alejandro Garcia.

Il Tennis Club Lecco esordirà con la trasferta più lunga dell’anno, contro il TC Pharaon Reggio Calabria. Il campionato si concluderà domenica 18 giugno nella sfida interna contro Pisa.

Al termine della stagione regolare le prime tre squadre avranno accesso ai play-off per inseguire la promozione in Serie A2, la quarta smetterà di giocare, quinta e sesta disputeranno i play-out e la settima retrocederà direttamente in Serie B-2.

“L’obiettivo principale è raggiungere la salvezza il prima possibile – dichiara il capitano Bonacina – una volta ottenuta, cercheremo di fare del nostro meglio per tornare a giocarci i play-off”.

ROSTER 2023