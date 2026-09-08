Tennis giovanile. Cereghini campionessa italiana U13 in doppio

Vittoria in coppia con Francia

Battute Arginelli e Foggia (6-2 7-5)

BARLETTA – Virginia Cereghini ha vinto il titolo italiano di doppio per la categoria U13. La giocatrice del Tennis Club Lecco ha trionfato insieme alla piemontese Rebecca Carla Francia sui campi del Circolo Tennis Barletta.

Il torneo delle due giovani atlete è stato di altissimo livello. Presentatesi come teste di serie numero due del tabellone – dietro le campionesse in carica Sofia Foggia e Carlotta Arginelli – le tenniste sono avanzate come veri e propri rulli compressori.

Gli ottavi sono stati passati senza fatica – 6-4 6-0 a Falilla/Mormino – così come i quarti, con la netta vittoria per 6-2 6-1 contro Tagliaferri e Lanzillo.

La semifinale contro Juno Chiodelli e Gaia Sezza Zanetti è stata più sudata ma comunque vinta in due set (6-3 6-4), portando Cereghini e Francia alla sfida finale contro le vincitrici dei titoli U11 e U12.

Nella finalissima Cereghini e Francia hanno battuto Foggia e Arginelli col punteggio di 6-2 7-5, vendicando la sconfitta 4-6 2-6 subita lo scorso anno in categoria U12.