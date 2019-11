Tennis. Il TC Lecco perde a Perugia, ma vince il girone

Lecchesi primi, a un passo dalla A1.

Assente Lorenzo Frigerio, esordio per Giudici e Cufalo.

PERUGIA – Sconfitta indolore per il Tennis Club Lecco. La società bluceleste, senza la stella Lorenzo Frigerio, perde in maniera netta sul campo di Perugia, subendo la prima sconfitta stagionale.

L’inizio di gara è subito favorevole alla Junior Tennis, che segna il primo punto con Francesco Passaro, infliggendo un pesante 6-0 6-1 a Jonata Vitari. Nel secondo match il Tennis Club pareggia con un generoso Giacomo Oradini, in grado di fermare in tre set Gerini.

Purtroppo per la società lecchese, il punto di Oradini sarà l’unico messo a referto. Sia Ottaviano Martini che Cristian Giudici, esordiente di belle speranze, perdono in due set, lanciando Perugia sul punteggio di 3-1.

Il Tennis Club potrebbe pareggiare i conti vincendo entrambi i doppi. Purtroppo Ottaviano Martini e Davide Pozzi cedono alla coppia formata da Passaro e Brkic. Gli esordienti Giudici e Agostino Cufalo non riescono a ottenere il secondo punto, perdendo col punteggio di 3-6 1-6 contro Gerini e Natazzi.

Nonostante la netta sconfitta, il Tennis Club Lecco mantiene il primo posto in classifica e si qualifica per la finale che metterà in palio la promozione in Serie A1.

“Abbiamo perso la prima partita del girone, ma abbiamo comunque fatto quel punticino che ci ha consentito di mantenere il primo posto nel girone e arrivare in finale per la promozione in Serie A1. Non sappiamo ancora chi saranno i nostri avversari. Sono stati giorni abbastanza duri, ma ora abbiamo un mese per preparare la doppia sfida che varrà la promozione” ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri.

JUNIOR TENNIS PERUGIA – TENNIS CLUB LECCO 5-1

Passaro – Vitari 6-0 6-1

Oradini – Gerini 3-6 6-2 6-2

Casucci – Giudici 6-1 6-0

Brkic – Martini 6-4 6-4

Brkic/Passaro – Pozzi/Martini 7-5 6-1

Gerini/Natazzi – Giudici/Cufalo 6-3 6-1