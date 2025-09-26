Tennis. Il TC Lecco quarto ai nazionali con la squadra U12

Brave Virginia Cereghini ed Emma Accongiagioco

“Un grandissimo risultato” dichiara il Maestro Verardi

LECCO – Ancora un ottimo risultato per il Tennis Club Lecco, con protagonista la giovanissima dodicenne Virginia Cereghini. In squadra con l’altra lecchese Emma Accongiagioco, Cereghini è riuscita a portare la squadra U12 del Tennis Club Lecco fino alle finali nazionali a squadre, disputatesi in questi giorni al club “La Meridiana” di Modena.

La squadra lecchese è arrivata alle finali nazionali al termine di un lungo percorso, dopo aver vinto il titolo regionale e superato le varie fasi interzonali.

Al primo turno ai nazionali le due lariane hanno superato per 3-0 la coppia dell’Euro Sporting Club Matilde Villani e Maria Victoria Nitu. In semifinale le blucelesti si sono arrese a Carlotta Arginelli e Sofia Foggia, padrone di casa, con un netto 0-2.

“Quello che abbiamo ottenuto è un grandissimo risultato” commenta soddisfatta Verdiana Verardi, responsabile della Scuola Tennis del Tennis Club Lecco.