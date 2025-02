Tennis. Il TC Lecco ripescato in Serie A2

I lecchesi prendono il posto di una squadra ritirata

“Partiremo con il giusto entusiasmo” dichiara il presidente Faravelli

LECCO – Ottima notizia per dirigenti e giocatori del Tennis Club Lecco: a causa del ritiro di una formazione non meglio specificata, la squadra capitanata da Luca “Tato” Bonacina è stata ripescata in Serie A2, dopo tre anni di serie B e due finali perse per salire di categoria. Particolarmente dolorosa la sconfitta dello scorso anno contro Milano, avvenuta solo al super tie-break del doppio supplementare.

Giustamente soddisfatto il presidente Maurizio Faravelli, che dichiara: “Abbiamo avuto solo poche ore per decidere se accettare o no la promozione, ma l’abbiamo fatto di buon grado. Partiremo col giusto entusiasmo”.

La formazione lecchese dovrebbe essere confermata in toto rispetto allo scorso anno, compresi i due stranieri, il francese Luca Sanchez e lo spagnolo Alejandro Garcia, entrambi classificati 2.3. I giocatori vivaio saranno Ottaviano Martini (2.3), Tommaso Vola (2.4), Cristian Giudici (2.6) e Nicolò Consonni (2.4), con l’ultimo in dubbio a causa di potenziali impegni durante la stagione di tennis NCAA con la sua VCU. L’unico giocatore ad aver lasciato la squadra è stato Filippo Valsecchi, accasatosi a Como.

Confermato anche il capitano delle ultime stagioni, Luca “Tato” Bonacina, con Paolo Arco come assistente.

La promozione in Serie A2 ha fatto cambiare anche la data del campionato, che non sarà più tra maggio e giugno, ma inizierà a fine ottobre.