Tennis. Le squadre lecchesi pronte a scendere in campo

A breve l’esordio di A2 maschile e D femminile

Entrambe le formazioni puntano alla promozione nella categoria superiore

LECCO – Con una conferenza indetta ieri sera, i dirigenti del Tennis Club Lecco hanno aggiornato giornalisti e soci sulla situazione attuale dei lavori del circolo, presentando contemporaneamente gli imminenti campionati a squadre.

Dopo l’apertura del presidente Faravelli – e un minuto di silenzio dedicato ai morti per CoVid-19 – ha preso la parola l’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello, che ha confermato l’impegno economico preso per sostenere i lavoro della struttura. “Il progetto è stato modificato in corsa, quindi abbiamo potuto aumentare la percentuale di investimento del Comune dal quaranta al settanta per cento, senza modificare l’importo previsto di 75.000 euro. In cinque anni ho visto questa struttura crescere, sono stati fatti interventi importanti e di questi ringrazio il Consiglio.”

Al presidente Faravelli è stata poi affidata la presentazione dei lavori effettuati, che hanno avuto un costo complessivo di 300.000 euro. Al Tennis Club ci saranno otto campi coperti su otto, il campo da Padel all’aperto – inaugurato un anno fa – è stato seguito da un campo al coperto nel campo 5, dove è stata ricavata anche la palestra. In più, vicino al campo otto, sono stati ottenuti otto parcheggi a uso esclusivo dei lavoratori della struttura, per cercare di ovviare all’annoso problema della mancanza di posti auto. Gli spogliatoi maschili sono stati rifatti e ampliati, quelli femminili hanno visto la ristrutturazione completa della zona docce. Entrambi verranno aperti al pubblico entro settimana prossima.

Per quanto riguarda gli imminenti campionati, partiranno a breve sia la serie D1 femminile che la Serie A2 maschile. L’obiettivo di entrambe le formazioni è quello di puntare a salire.

“Il gruppo è coeso – dichiara il capitano della formazione femminile Simona Quaroni – l’aspirazion è quella di passare in Serie C, che abbiamo solo sfiorato lo scorso anno”

In squadra con lei ci saranno Alessandra Ripamonti (2.8), Beatrice Zappa (2.8), e le giovanissime Claudia Colombo (3.3) e Giulia Riella (3.3), quest’ultima solo dodicenne.

La presentazione della squadra di Serie A2 maschile è stata affidata al vice capitano Andrea Gazzaniga, vista l’assenza del capitano Adamo Panzeri. La grossa novità sarà l’arrivo di due giocatori stranieri. Il primo è il ventenne olandese Jesper De Jong, attualmente al 369° posto del ranking ATP, il secondo è il trentenne francese Remi Boutiller, che ha avuto un best ranking n° 235. Per regolamento solo uno dei due potrà essere schierato in ogni singola sfida.

“La scelta è stata fatta per spronare i ragazzi a dare il meglio e mostrare ai più giovani come lavorano die professionisti – dichiara Lorenzo Frigerio, il giocatore più rappresentativo della squadra – sono contento che c’è un ricambio continuo di giovani giocatori. Per quanto riguarda il campionato di Serie A2, siamo pronti. Speriamo che il sorteggio ci favorisca, facendoci disputare due partite su tre in casa.”

Della squadra di Serie A2 fanno parte, oltre a Frigerio e ai professionisti stranieri, Ottaviano Martini (2.4), Davide Pozzi (2.4), il diciassettenne Tommaso Vola (2.5), Agostino Cufalo (2.6), Cristian Giudici (2.6) e Luca Bonacina (2.6).

Al termine della conferenza c’è stato tempo anche per un rapido saluto del candidato sindaco Mauro Gattinoni, presente tra il pubblico in sala.