VERO BEACH – Lorenzo Frigerio continua a inanellare buone prestazioni nella trasferta americana. Nei tornei di Cancun (Messico) ha ottenuto una finale e una semifinale in tre settimane, in quello di Vero Beach non è andato bene nel singolare – sconfitto 7-6 6-4 al secondo turno da Galarza – ma ha trionfato nel doppio, in coppia col fiorentino Adelchi Virgili.

Il torneo di doppio è iniziato negli ottavi di finale, con la coppia italiana che ha vinto per 10-4 al terzo set contro Olivares e Sakamoto. A partire dai quarti i due azzurri sono diventati inarrestabili, non perdendo più neanche un set. La prima coppia sconfitta è stata quella formata da Jack Findel-Hawkins e Korey Lovett (7-6 6-2). Nessun problema neanche in semifinale, con un netto 6-1 6-4 contro Corwin/Spec.

La finale poteva essere un po’ più insidiosa per gli italiani, visto che la coppia avversaria – formata da Felix Corwin e Sekou Bangoura – aveva sostanzialmente passato il turno senza giocare. Frigerio e Virgili non hanno risentito della partita in più e sono riusciti a vincere con un perentorio 6-4 6-3.