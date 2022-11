Tennis. Martini in tabellone a Monastir, eliminato al primo turno

Superate bene le qualifiche, poi la sconfitta con Evans

“Ho bisogno di giocare per entrare in forma”

MONASTIR – Buon percorso per il tennista lecchese Ottaviano Martini nell’ITF da 15.000 dollari di Monastir (Tunisia). Il venticinquenne di Colle Brianza ha passato le qualificazioni, ma non il primo turno del torneo.

Martini è sembrato subito in forma nei tre turni di qualifica. Senza problemi le prime due vittorie con gli inglesi Markiewicz e Protic – entrambe per due set a zero – in rimonta contro il francese Holder. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Martini ha rigirato la partita vincendo il secondo 6-3 e chiudendo con un netto 10-1 al terzo.

Entrato in tabellone, è stato fulminato 4-6 3-6 dall’australiano Tom Evans. “È stata una partita combattuta, in cui non sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono creato. Lui ha tratto vantaggio dall’essere qui da settembre, io sono arrivato da tre giorni. In ogni caso bene così, ho bisogno di giocare per entrare in forma e resterò qui anche la settimana prossima”

Nello stesso torneo ha tentato le qualifiche anche il diciannovenne Tommaso Vola, perdendo al primo turno contro Alberto Morolli (6-4 6-7 6-10).