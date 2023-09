Tennis. Martini vince l’Open di Bagnatica

Battuto in finale l’altro lariano Filippo Valsecchi

Finale vinta in due set, col punteggio di 6-1 7-6

BAGNATICA (BG) – Ottaviano Martini ha vinto ieri il trofeo Open “Erca Hidrotech” di Bagnatica (Bg) – con un ricco montepremi di ben 7000 euro! – battendo nella finale l’altro lariano Filippi Valsecchi col punteggio di 6-1 7-6.

Il primo a entrare nel tabellone è stato proprio Valsecchi, partito dai sedicesimi di finale. Martini (2.2) – quinta testa di serie – è partito dgli ottavi, battendo 10-8 al terzo l’ex pro Matteo Marfia, mentre Valsecchi (2.4) ha usufruito di un bye per l’assenza della sesta testa di serie, Federico Maccari.

Per arrivare alla semifinale Martini ha faticato contro il pari classifica Fabrizio Ornago, vincendo 7-5 2-6 10-8, Valsecchi ha ribaltato il match contro il 2.3 Matteo Liusso (2-6 6-1 10-7). In semifinale entrambi hanno avuto bisogno del terzo set per battere rispettivamente Manfred Fellin – “giustiziere” della testa di serie numero 1, Luciano Carraro – e Leonardo Borrelli.

Il “derby” di finale è andato al più esperto Martini, con Valsecchi che ha lottato per tentare di prolungare il match sino al terzo set, senza fortuna.