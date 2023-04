Tennis. Martini, vittoria e qualificazione alle finali BNL di Roma

Vinto il doppio con Omar Giacalone

A maggio si giocherà la qualifica agli Internazionali d’Italia

MILANO – Altro traguardo raggiunto dal tennista lecchese Ottaviano Martini. Il mancino, in coppia col siciliano Omar Giacalone, ha vinto il doppio del torneo BNL di Milano e ottenuto di conseguenza la qualificazione alle finali di Roma.

La settimana non era iniziata bene per il tennista lariano, eliminato al primo turno del torneo di singolare da Sada in tre set, dopo aver vinto il primo (6-1 2-6 3-6).

Nel doppio le cose sono andate molto meglio. Dopo due turni abbastanza comodi, nei quarti la coppia siculo-lariana ha affrontato Volante e Dorio, battuti 6-1 6-4.

Le semifinali non sono state semplici, opposti ai fratelli Tommaso – primi 700 al mondo in singolare – e Nicolas Compagnucci. I “nostri” sono comunque riusciti a vincere col punteggio di 7-6 6-4.

Paradossalmente è stata più facile la finale, dove Martini e Giacalone hanno sconfitto Schiavetti e Colacioppo in due veloci set (6-1 6-4).

Con questa vittoria i due tennisti hanno ottenuto il diritto di partecipare al doppio BNL di Roma, la settimana prima degli Internazionali d’Italia. In palio, per i vincitori, una “wild card” per il torneo, che fa parte dell’ ATP World Tour Masters 1000.

“Un gran bel torneo – dichiara Martini – sono felice di averlo giocato con lui: anche se non ci conoscevamo bene, mi ha aiutato con la sua grande esperienza”.