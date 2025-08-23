Tennis. Master Lario Tennis Tour, bene le lecchesi

Emma Acconciagioco vince il torneo U12

A Giulia Scozzafava quello U14

LECCO –Si è conclusa con due vittorie – su quattro tornei – l’esperienza dei tennisti del Tennis Club Lecco al circuito “Lario Tennis tour 2025”.

Dal 18 al 21 agosto si sono giocate le finali della rassegna composta da ben nove tornei e iniziata lo scorso aprile. A festeggiare sono state Emma Acconciagioco nella categoria U12 e Giulia Scozzafava in quella U14.

Il Lario Tennis Tour è un torneo dedicato ai tennisti del nostro territorio, relativo alle categorie U12 e U14, maschili e femminili. Nel 2024 era stato Francesco Renzulli a vincere nella U12, quest’edizione invece i blucelesti hanno raddoppiato le vittorie.

Grazie ai risultati ottenuti durante i tornei di qualifica, sia Acconciagioco che Scozzafava erano classificate come numero uno del tabellone del Master finale ed entrambe hanno rispettato il pronostico.

Acconciagioco si è trovata direttamente in finale e non ha avuto pietà di Alice Merelli, a cui non ha lasciato neanche un game (6-0 6-0).

Scozzafava è partita dalle semifinali e ha vinto entrambi i suoi match per due set a zero, battendo prima Francesca Giansante (6-0 6-4) e poi Isabella Sasame Fuentes (6-1 6-1).