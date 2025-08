Tennis. Nuovo istruttore per il Tennis Club Lecco

Da Milano arriva Pietro Matteo Pessina

Negli ultimi tre anni nello staff del Tennis Milano “Alberto Bonacossa”

LECCO–Lo staff del Tennis Club Lecco si potenzia con l’aggiunta di un nuovo istruttore, Pietro Matteo Pessina. L’arrivo del nuovo membro è stato ufficializzato direttamente sulla pagina Facebook del circolo tennistico lariano.

La carriera di Pietro Matteo Pessina comincia nel 2001 nel Tennis Club Milano, sotto la supervisione di Mirko Merli e Laura Golarsa, difendendo i colori del Club nelle gare individuali, a squadre Under 12, Under 14 e 16, avendo anche l’occasione di giocare in Serie C e B.

Terminata l’attività da giocatore, a partire dal 2012 comincia la carriera di istruttore al fianco di Laura Golarsa e Francesco Michelotti, rivestendo i ruoli di responsabile del Gruppo osservato e della Scuola tennis.

Pessina lascia il TC Milano nel 2018 per diventare referente Pre agonistica e co-responsabile Gruppo tecnico presso Tennis Molinetto Country Club di Cernusco.

Nel 2021 altro cambio di casacca, entrando nello staff Tecnico del Tennis Milano “Alberto Bonacossa”, avendo l’occasione di apprendere l’attività affiancando allenatori come Alberta Brianti e Danilo Pizzorno, seguendo giocatori Juniores nei circuiti giovanili, Tennis Europe e ITF.

Pessina è istruttore di 2º grado F.I.T.P e di Beach Tennis.