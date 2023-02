Tennis. Ottaviano Martini, altro balzo da canguro!

Guadagnate altre cento posizioni per il tennista lecchese

Adesso è numero 1230 nella classifica di doppio

LECCO – Per la seconda settimana di fila la classifica ATP sorride al tennista lecchese Ottaviano Martini. Dopo essere entrato di prepotenza tra i primi duemila al mondo settimana scorsa – scalando in una sola volta 667 posizioni! – Martini ha proseguito nei suoi salti in stile canguro anche in questa.

All’aggiornamento della classifica ATP di oggi il lariano si è trovato alla posizione numero 1230 al mondo nella classifica di doppio, guadagnando in un sol colpo 107 posizioni e migliorando per la seconda settimana consecutiva il suo “personal best”.

Oltre a Martini, anche il caratese Davide Pozzi ha aggiornato la sua migliore classifica. Per lui il salto è stato solo di tre posizione, buone per diventare il numero 356 della classifica di doppio ATP.

Questa settimana Martini sarà impegnato in un BNL a Ortisei di prequalificazione agli Internazionali d’Italia – insieme a Tommaso Vola – mentre Pozzi giocherà un ITF da 15.000 dollari a Grenoble, cercando di migliorare ulteriormente la sua classifica ATP.